Este fin de semana comenzó la expo de Disney, D23, la que trae sorpresas que se suman a las ya reveladas en la pasada Comi-Con San Diego.

Se trata de un evento dedicado a los fanáticos, quienes pueden participar de charlas, conferencias y exposiciones, sin mencionar lo más anhelado: los anuncios de la mano de Kevin Feige.

Entre los que ya se revelaron, están el primer vistazo a Stich, el marciano de la película Lilo & Stich, que ahora será estrenada en live action.

Además, también se conoció el nombre de la tercera película de Avatar, la que se llamará “Fuego y Cenizas”, donde se podrán conocer otras tribus del planeta Pandora y más conflictos entre los protagonistas azules.

Por si te perdiste los anuncios de la primera jornada, y para que no tengas que perder tiempo buscando en Internet, a continuación te dejamos lo más destacado de la D23.

La familia Parr vuelve con su tercera entrega de la mano de Pixar. Tras el éxito de la segunda película, Brad Bird, quien escribió las primeras dos, busca conseguir la trilogía de esta familia de superhéores.

De momento no se han entregado mayores destalles, por lo que no se sabe si Craig T. Nelson, Holly Hunter y Samuel L. Jackson retornarán para dar las voces a Mr. Increíble, Elastigirl y Frozono.

Esta película ya se encuentra en su etapa de producción.

Durante el evento se reveló el primer tráiler del nuevo live action del clásico Blanca Nieves y los 7 enanitos.

El filme, que tendrá como protagonista principal a Rachel Zegler, contará con la participación de Gal Gadot en el papel de la villana Reina Malvada.

El estreno se tiene programado para el 21 de marzo de 2025. Se espera que esta tenga una mejor acogida por parte de la audiencia, considerando los duros comentarios que han tenido otros live action de los clásicos de Disney, como El Rey León y la Sirenita.

Disney invites you to return to the story that started it all 🍎 Experience #SnowWhite, only in theaters March 21, 2025. pic.twitter.com/9w0B7b45is

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) August 10, 2024