Matthew Needham, el actor que da vida a Larys Strong en Casa del Dragón (House of the Dragon) se refirió en conversación con BioBioChile a su personaje, considerado uno de los tantos “villanos” de la serie, por cuanto es una figura que actúa en las sombras, mintiendo y manipulando a otros para lograr sus intereses.

Ante la pregunta (por la cual “amenazó” en broma –esperamos– al periodista, exigiendo “los nombres” de quienes piensan que su personaje es “sombrío”, “inquietante” y “maldad pura”), el intérprete aseguró que pese a su imagen y reputación, él mismo es capaz de identificarse con Larys en cierto nivel.

“Cualquiera que se haya sentido infravalorado o ignorado, o que no crea que puede conseguir algo… creo que es un verdadero desamparado, la gente lo ignora y no lo toma en serio y cuando no están mirando él les prende fuego. En definitiva, simpatizo mucho con él”, expresó Needham.

En el mismo sentido, el británico sostuvo que le gusta de su personaje que “que espera, que es paciente”.

“No es impulsivo, se detiene a evaluar y cuenta hasta diez antes de hacer nada, y creo que eso es realmente una cualidad admirable en cualquier persona y es una que me gustaría poseer”, expresó.

Asimismo, añadió que “Larys puede convertir su debilidad en una fortaleza, y una forma de hacerlo es no ocultar su pie zambo, sino casi hacerlo peor de lo que es para verse más pequeño y moverse más lento, para parecer aún menos imponente, menos amenazante”. De hecho, el personaje da un pequeño discurso al respecto a Aegon II durante el capítulo anterior.

“También ocurre que la gente simplemente ignora a alguien que está en mal estado, o a quien está pasando por algún problema. Si ves a alguien con dificultades en la calle, la mayoría no le mira y sigue adelante, así que es una forma de esconderse a plena vista”, agregó, explicando que incluso en cada escena intentó estar “bajo la línea de visión” de los otros actores, para este propósito.

Todos ellos elementos que se han visto ya en la temporada anterior y en los seis capítulos que van de la segunda, siendo estrenado el séptimo esta noche.