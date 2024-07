Este miércoles, los Premios Emmy anunciaron sus películas, actores y series nominadas para la ceremonia de este 2024.

El galardón que destaca las mejores producciones de la industria televisiva destacó entre sus nominaciones a varias series que han acaparado éxito el último tiempo, tales como “The Bear“, “Shōgun” y “Bebé Reno“.

Cabe mencionar que algunos títulos se repiten, como es el caso de “True detective” y “Fargo“, series que vuelven a competir, en esta ocasión, por su cuarta y quinta temporada, respectivamente.

Un dato no menor es que “The Bear” marcó un récord: obtuvo 23 nominaciones en esta edición, batiendo la cifra de 22 nominaciones establecida por el éxito “30 Rock” (NBC), en 2009, detalla CNN.

Este 2024 se trata de la 76° edición de los Premios Emmy. La ceremonia será emitida el próximo domingo 15 de septiembre a las 20:00 hrs. en nuestro país, por la cadena ABC. Al día siguiente, será transmitida por Hulu.

Mejor serie de comedia: “Abbott Elementary” (ABC) “The Bear” (FX) “Curb Your Enthusiasm” (Max) “Hacks” (Max) “Only Murders in the Building” (Hulu) “Palm Royale” (Apple TV+) “Reservation Dogs” (FX) “What we do in the shadows” (FX)

Mejor actor de serie de comedia:

Larry David (“Curb Your Enthusiasm“)

Theo James (“Los Caballeros“)

Steve Martin (“Only Murders in the Building“)

Martin Short (“Only Murders in the Building“)

Jeremy Allen White (“The Bear“)

Matt Berry (“What we do in the shadows“)

D’Pharaoh Woon-A-Tai (“Reservation Dogs“)