El humorista chileno Luis Slimming entrevistó al actor y también comediante Eddie Murphy, consiguiendo no sólo sacarle carcajadas sino también que el intérprete le revele que están intentando producir una película donde se junten varios de sus más icónicos personajes.

En el encuentro telemático, con motivo de la película “Beverly Hills Cop 4” y para la Sección “Entre broma y broma” de El Sentido del Humor, Slimming le reveló que “en español la película se llama ‘Un detective suelto en Hollywood"”, título que tradujo al inglés (‘A detective on the lose in Hollywood’), causando que su interlocutor estalle en carcajadas.

“¡Está buena!”, comentó.

“¿Cree que es apropiado para el contenido de la película?”, fue la pregunta de Slimming al respecto.

“Tal vez, podríamos decir que sí”, respondió Murphy aún entre risas, repitiendo una y otra vez el título, recordando también que “A ‘Coming to America’ (‘Llegando a los Estados Unidos’) le dicen ‘The Prince of New York’ (‘El príncipe de Nueva York’), ¿cierto?”.

“Sí, esa es otra, y a esta película en España le dicen ‘Superdetective (en Hollywood)"”, acotó el chileno.

Ante ello, Murphy nuevamente rio, repitiendo ese título y comentando “Lo amo, y por cierto, ¿cómo le dicen a Shrek?”.

“Shrek”, respondió Slimming, informándole también que su personaje se traduce tal cual, de ‘Donkey’ a ‘Burro’.

Finalmente, el humorista local especuló con un eventual “Universo Cinematográfico de Murphy” en que varios personajes del actor interactúen entre sí, ante lo cual él reveló que, de hecho, “tú lo dices como broma, pero realmente lo estamos intentando”.