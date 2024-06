La noche de este domingo se estrenó el segundo capítulo de la segunda temporada de La Casa del Dragón, precuela de la célebre serie de HBO, Juego de Tronos. Si bien la historia la protagoniza la ‘Casa Targaryen’, fue un personaje secundario el que se llevó la atención del público en esta ocasión.

Se trata de Sir Erryk Cargyll, interpretado por el actor inglés, Luke Tittensor, quien se desempeñó hasta el capítulo de hoy como el guardia encargado de proteger a la reina Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy).

La historia de Erryk Cargyll guarda un importante trasfondo, ya que tiene un gemelo que también fue parte de la guardia real, Arryk Cargyll. Resulta que, al momento en que el reino se divide entre los Hightower y los Targaryen, Arryk decide mostrar lealtad a los verdes, mientras que Erryk se va con los rojos.

Finalmente, en esta temporada, Arryk es enviado por Criston Cole (Fabien Frankel) a matar a Rhaenyra, haciéndose pasar por su hermano para poder burlar la seguridad y llegar a ella, es entonces que ambos hermanos tienen que enfrentarse.

Según comentan los seguidores de la serie, este sería el momento más emotivo del capítulo, ya que los gemelos se tenían un profundo afecto y decían ser “un alma en dos cuerpos”.

Durante la pelea, Erryk mata a Arryk por proteger a su reina, pero al terminar con la vida de su hermano decide pedir perdón a Rhaenyra y termina quitándose la vida frente a ella.

Ser Erryk was the very first person to pledge his support for Rhaenyra as Queen and in the end gives his life protecting hers 😭 real from the very start. #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/LCupLif6Ce

— westerosies (@westerosies) June 24, 2024