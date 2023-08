Si hay una película que ha generado mucha expectación en el público chileno es Sound of Freedom, es debido a su trama.

Esta película se estrenó en los cines norteamericanos el 4 de julio, y es dirigida por Alejandro Monteverde y producida por el mexicano Eduardo Verástegui.

¿Cuál es su argumento? Trata sobre el tráfico de niños en Latinoamérica y está inspirado en una historia real.

Por esa razón, el actor Mel Gilbson, explicó que Sound of Freedom, ayuda a crear conciencia ante la explotación de menores de edad.

“Uno de los problemas más perturbadores de nuestro mundo hoy es el tráfico humano, y particularmente el tráfico de niños ahora el primer paso para erradicar este crimen es creando conciencia vayan a ver Sound of Freedom”, mencionó el protagonista de Arma Letal.

¿Cuándo se estrena Sound of Freedom en Chile?

Por ese motivo, cines nacionales como Cinemark y Cinepolis, anunciaron que Sound of Freedom se estrenará este jueves 31 de agosto.

Ya queda menos: este jueves llega a la cartelera la esperadísima Sonido de Libertad Y las entradas ya están disponibles aquí => https://t.co/sEgQrc162C pic.twitter.com/0yesq7Wd0E — Cinemark Chile (@CinemarkChile) August 28, 2023

La espera se está terminando. Ya llega una de las películas más impactantes de este año: Sonido de Libertad. ¿Tienes tu entrada? La preventa está activa.#SonidoDeLibertad desde el 31 de agosto en mis salas. 👀 pic.twitter.com/OQigMtBJks — Cinépolis Chile (@Cinepoliscl) August 28, 2023

La historia real detrás de la película

Hay que resaltar que la vida de Tim Ballard (interpretado por Jim Caviezel en Sound of Freedom) inspiró esta ficción basada en hechos reales. Se trata de un agente especial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés), la cual forma parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

Tal y como se muestra en la ficción, reunió muchas pruebas y arrestó a sospechosos de consumir material infantil y contenido pornográfico.

“Siempre me preguntaba: ‘¿Dónde están los niños?’ Veo estos videos, me rompe el corazón, tengo que describirlos (en los informes). Hay una escena en la película que me rompe el corazón donde Jim (Caviezel) llora mientras tiene que describir estas horribles escenas de niños, y cuando digo niños, me refiero a la edad promedio, siete, seis, cinco”, afirmó a The Daily Signal.