La huelga de guionistas y del sindicato de actores de Hollywood, se ha extendido por largos meses, desde que comenzó la paralización en mayo pasado, primero del sindicato de escritores y luego del Sindicato de Actores de Estados Unidos, SAG-AFTRA.

Debido a la movilización, miles de escritores y cerca de 160.000 actores,han paralizado por completo a la fábrica de los sueños.

Aunque las protestas se enfocan en los altos sueldos de los ejecutivos, como el dinero recibido por parte de David Zaslav, el consejero delegado de Warner Bros Discovery, quien acumuló el año pasado 250 millones de dólares (unos $216.239.725.000 pesos chilenos), un monto que podría servir para pagar el sueldo de unos 10.000 escritores.

Lo cierto es que hay un elefante en la habitación, que debería ser uno de los factores decisivos para destrabar las negociaciones: el rol de la inteligencia artificial en la industria del entretenimiento.

Claro está, los bots como ChatGPT pronto podrían escribir películas o series, temen los guionistas. A su vez, los intérpretes luchan por el derecho a su propia imagen y voz: puesto que en la actualidad, los algoritmos pueden crear una imagen digital de un actor o una actriz.

Por esta razón, esas imágenes podría utilizarse en una infinidad de ocasiones, en un contexto donde una ficción se divide en múltiples series y secuelas, lo que significaría que el artista no reciba un pago adicional o regalía por su “participación”.

El mayor miedo de los sindicatos de Hollywood: “ser reemplazados por máquinas”

Es por ello, que desde el Sindicato de Actores de Estados Unidos, alertaron de la precarización que afecta hoy a los artistas. En palabras de su presidenta, la actriz Fran Drescher, la situación podría empeorar mucho más.

En tal sentido, Drescher apuntó a la Alianza de Productores de Cine y Televisión, compuesto por los estudios de cine (Disney, Paramount, Sony, Universal y Warner Bros.), cadenas (ABC, CBS, Fox y NBC) y los servicios de streaming como Netflix, Apple TV+ y Amazon.

“No puedo creer, francamente, lo lejos que estamos en tantas cosas. Es asqueroso. Me avergüenzo de ellos. Están en el lado equivocado de la historia. Las empresas dicen que pierden dinero cuando ganan miles de millones”, complementó.

También, criticó el uso de la IA: “Si no nos mantenemos firmes en este momento, todos vamos a estar en problemas. Todos vamos a estar en peligro de ser reemplazados por máquinas y grandes empresas”.

Sin embargo, el doctor Juan Velásquez, académico del Departamento de Ingeniería Industrial y director del Web Intelligence Centre (WIC) de la Universidad de Chile, aseguró que la clave reside en que pese a los avances tecnológicos, la creatividad humana siempre se impondrá a la máquina, sostuvo en el sitio web de la U. de Chile.

“Veo muy difícil que se pueda reemplazar a un guionista, porque hay un tema que tiene que ver con la creatividad humana. Una cosa es que el ChatGPT te cuente un cuento, pero ese cuento te lo está contando a partir de lo que otros escribieron, ChatGPT no está pensando, no está razonando nada, está repitiendo como un lorito lo que otros pusieron, pero si esos otros no existen, no existe ChatGPT”, cerró.