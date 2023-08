Este jueves 31 de agosto se estrena en cines nacionales, Sound of Freedom, la película basada en una historia real que cuenta la lucha de Tim Ballard (interpretado por Jim Caviezel), un exagente del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que deberá investigar un complot relacionado con la trata de personas.

Tras las acusaciones de ser una cinta que inspira a las teorías de conspiración, su director Alejandro Monteverde, reveló que los comentarios son “ridículos”.

Durante una conversación con Variety, Monteverde indicó que en primer lugar, el guion tuvo sus primeros bosquejos en 2015.

El supuesto origen del adrenocromo

Aunque la crítica apunta a las polémicas declaraciones de Jim Caviezel, que reveló que el tráfico de niños se relaciona con la recolección de la sustancia adrenocromo.

Hay que resaltar que se trata de una teoría conspirativa impulsada por el movimiento QAnon, que sostiene que el adrenocromo, se extrae de la sangre de niños.

Así, este sería el motivo de que una élite económica estaría detrás del secuestro de niños, tal como lo afirmó el exPresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De esta forma, el intérprete sostuvo que “todo el imperio adrenocromo es un gran problema. Es una droga de élite que han utilizado durante muchos años. Es 10 veces más potente que la heroína y tiene cualidades místicas en cuanto a hacerte parecer más joven”, afirmó ante el exasesor de Trump, Steve Bannon.

No obstante, no hay ninguna prueba verídica que apoye esta teoría, pues no hay ningún hecho empírico que lo avale.

Sin embargo, esta teoría es apoyada por los adherentes de la película, siendo que esta sustancia “se comercializa en la industria farmacéutica como vasoconstrictor para detener hemorragias y su ingesta oral es altamente tóxica”, sostiene el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.

Alejandro Monteverde defiende Sound of Freedom

Mientras Monteverde, defendió su trabajo, afirmando que “el origen [de la película] se ha evitado, a propósito o por accidente, en los medios”.

Por lo mismo, sobre las declaraciones de Caviezel, el director sostuvo que “cuando contratas gente, no puedo controlar lo que hacen en el tiempo libre. Yo era director. Escribí el guion. Contraté al actor que pensé que era el mejor para esta película. El tema era muy personal para él. [Caviezel] adoptó a tres niños de China. Cuando nos reunimos y discutimos el proyecto, se echó a llorar”.

Finalmente, admitió que explora la posibilidad de lanzar una secuela.“Definitivamente, hay mucho interés en explorar [el tema] un poco más profundo, porque esto es solo la punta del iceberg.Hay mucho interés en explorar Haití, lo que está sucediendo en Haití. Hay conversaciones [secuelas] centradas en Haití”, cerró.