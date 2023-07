La película de terror “Talk to Me“, recién fue estrenada en Estados Unidos y ya da de qué hablar entre los espectadores, especialmente por sus escenas que, según dicen en redes sociales, llegan a causar desmayos y vómitos.

La cinta de la productora A24 ha sido catalogada cómo la mejor del género en el 2024 y se posicionó como el mejor estreno de la distribuidora, superando a la premiada “The Whale”.

Casi 11 millones de dólares recaudó “Talk to Me” en su primer fin de semana de estreno local, según el sitio especializado, Box Office Mojo. Así, ya obtuvo ganancias por el doble del presupuesto con la que fue creada.

La película de los hermanos Danny y Michael Philippou sigue a un grupo de adolescentes que organizan fiestas donde llevan a cabo sesiones de espiritismo con una mano momificada.

Al tomar la mano y decir “háblame” (talk to me en inglés), los jóvenes entran en contacto con espíritus que habitan en sus cuerpos. Sin embargo, el grupo despierta una fuerza demoníaca que los pone en peligro a todos, según el tráiler.

El éxito de terror de A24 cuenta con una puntuación de 94% en Rotten Tomatoes, es decir, tiene mejor valoración que “Hereditary” y “Midsommar”, ambas de la misma productora.

Pero no solo la historia en general es la ha acaparado la atención del público en cines. Un par de escenas de la cinta provocó una serie de comentarios en redes sociales.

En una de ellas, uno de los protagonistas cae el suelo inconsciente y cuando despierta, está siendo besado por un perro, con sonidos e imágenes catalogados, incluso, como “innecesarios”.

“Me ha gustado mucho ‘Talk to Me’. Estas películas de terror modernas me impresionan últimamente. Mi única queja es esa escena innecesaria del perro”, escribieron en Twitter.

“He visto mucho gore en terror, pero lo más asqueroso que he visto es a ese tipo besándose con ese perro” o “la película tiene clasificación R por besar perros, chupar dedos de los pies y apuñalar-apuñalar-apuñalar”, fueron otras impresiones.

Vale destacar que esta escena se suma a otra en la que la protagonista despierta solo para ver a un demonio chupándole los dedos de los pies.

“¡’Talk to Me’ es la película del año para los locos de los pies!”, concluyó otro usuario.

I’ve seen plenty of gore in horror, but the grossest thing I’ve ever seen is that guy full on making out with that dog in #TalkToMe

— Dragon (@Thedragon18137) July 31, 2023