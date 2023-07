Desde que el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, en sus siglas en inglés) anunció su paralización desde el 2 de mayo, varias ficciones y series han tenido que pausar de forma indefinida. Debido a esto, ante la negativa de la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) para renovar sus convenios, entre ellas, mejoras salariales y pensiones, así como la regulación del uso de la inteligencia artificial en la creación de guiones.

Durante el 13 de julio, miembros de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés)se unieron a la huelga que el gremio de guionistas comenzó en mayo pasado.

Y después de que no llegaran a un acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), el sindicato de actores exige el pago de regalías, ya que como se hacía antes, los actores recibían un pago extra por los derechos de retransmisión.

Frente a las múltiples exigencias, ahora se sumó un actor conocido como doble de riesgo, llamado Mike Massa, que quemó sus brazos y piernas, mientras mostraba un cartel en apoyo a la causa.

Cabe mencionar que Mike trabajó como doble de riesgo de Harrison Ford para su última película “Indiana Jones y el Dial del Destino”.

Y en el marco de un mitin en Fayetteville, Georgia, al que asistirían principalmente otros especialistas de SAG-AFTRA, Massa se quemó en solidaridad a la causa.

Hay que resaltar que la huelga de escritores más larga ocurrida en 1988, duró cinco meses. Mientras la más reciente, en 2007 y 2008, se prolongó cerca de tres meses.

“Massa dijo que él y sus colegas están en huelga por los mismos problemas planteados por actores y escritores, incluida la inteligencia artificial, los salarios y los residuos”, sostuvo The Washington Post.

Según relató Massa, compró ropa de gran tamaño de Goodwill que podía colocar sobre otras prendas cubiertas con productos químicos resistentes al fuego, mencionó al Post.

No obstante, antes del mitin, Massa ensayó llevando su teléfono para cronometrar la coreografía de la acrobacia.

When stunt people picket against the AMPTP, they out-picket all of us. (performed by Mike Massa) pic.twitter.com/DLlLXfYbau

— Todd Spence (@Todd_Spence) July 25, 2023