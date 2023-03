Esta semana se reveló el póster oficial de la próxima entrega de acción de Tom Cruise, se trata de Misión Imposible: Sentencia Mortal, que se estrenará en los cines el próximo 14 de julio.

Pero no fue sólo la expectación por la película lo que llamó la atención de los fans del actor, sino también la peligrosa escena que filmó para esta nueva producción y que también fue parte del póster.

Cruise en cuestión se preparó por años para obtener aquel resultado, entrenando saltos en moto y en paracaídas, negándose a usar un doble de acción para los momentos mortales de la película.

Tras una larga preparación, el actor realizó un salto al vacío en moto a través de un acantilado en Noruega, que se convertiría en la escena más arriesgada de toda su carrera.

De hecho, hace 2 meses se publicó un video donde se muestra parte del proceso que llevó a Tom Cruise a cumplir esta hazaña. “No sean cuidados, sean competentes”, dice en el registro.

Here’s the official poster for #MissionImpossible – Dead Reckoning Part One starring @TomCruise. Only in theatres July 2023. pic.twitter.com/usWjs6MMqr

— Mission: Impossible (@MissionFilm) March 14, 2023