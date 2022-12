Tom Cruise volvió a demostrar su talento y valentía en dos videos donde realiza acrobacias y escenas extremas para promocionar la próxima entrega de “Misión Imposible” y para agradecer el éxito de “Top Gun: Maverick“.

Mientras en uno de los registros se tira desde un avión en pleno vuelo, en el otro muestra un salto realizado en motocicleta desde un acantilado en Noruega, donde aterriza gracias a la ayuda de un paracaídas.

Con la finalidad de promocionar su siguiente película, el actor estadounidense, Tom Cruise, se lanzó desde un avión en movimiento, donde además, aprovechó de agradecer el éxito de “Top Gun: Maverick“.

“Hola a todos, aquí estamos sobre la impresionante Sudáfrica y estamos filmando las partes uno y dos de ‘Misión: Imposible 7‘”, comienza diciendo el actor en el video.

“No quería que terminara el año sin agradecerles a todos por ir a los cines y gracias por apoyar a ‘Top Gun: Maverick‘”, señaló mientras a su lado le recuerda al director Christopher McQuarrie, que aún le queda una escena por filmar.

Tras lanzarse del avión a miles de metros de altura, Tom Cruise cerró su video comentando: “Me estoy quedando sin altitud, así que tengo que volver al trabajo. Tenemos que conseguir esta toma. Que tengáis unas vacaciones muy seguras y felices. Nos vemos en el cine”.

A special message from the set of #MissionImpossible @MissionFilm pic.twitter.com/sfnWWluLyl

— Tom Cruise (@TomCruise) December 18, 2022