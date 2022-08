Este tarde debutó la serie House of the Dragon en HBO y HBO Max. Si bien las primeras impresiones de los fans fueron positivas, muchos quedaron disconformes con la plataforma de pago, debido a problemas que existieron en la transmisión.

De esta forma, usuarios de diversos países de Latinoamérica (incluido Chile), Estados Unidos y España mostraron su molestia con el servicio, aduciendo que la serie se ‘cortaba’, que existían problemas con los subtítulos y el audio en ocasiones ‘no corría bien’.

Lo cierto es que, a raíz de esto, términos como ‘HBO Crashing’ (Falla de HBO), ‘HBO Crash’ o ‘HBO app’ se convirtieron en tendencias en redes sociales.

De acuerdo a lo que se pudo observar, quienes más reportaron problemas fueron usuarios en el país norteamericano, muchos disconformes con el servicio.

“Para ayudar con los problemas de bloqueo que está experimentando, vaya a cualquier otro programa o película en HBO Max, desactive los subtítulos y luego intente ver House of the Dragon nuevamente”, respondió en varias ocasiones la cuenta en redes.

A medio House Of The Dragons y falla HBO, ya me lo esperaba 🙄

Not HBO Max crashing halfway through the episode 😩 #HouseOfTheDragonHBO



“Ahora HBO Max fallando en la mitad del episodio”

HBO Max is crashing on #HouseoftheDragon premiere! Scale up boys! @hbomax



“HBO Max se está cayendo en el estreno de House of the Dragon”.

Why am I paying for HBO Max when the app just keeps crashing every time I try to watch #HouseOfTheDragonHBO?

Time to avoid spoilers until I can manage to watch the episode. 🙃

— M 🎲 찡구 (@pixandpaws) August 22, 2022