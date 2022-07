Fue un 27 de octubre de 2002 cuando la sociedad argentina se involucró de lleno en un bullado caso policial. La víctima fue María Marta García Belsunce, mujer de clase alta que fue asesinada de seis disparos en la cabeza, y cuya muerte aún no tiene condenados. Su historia llegó a HBO Max en julio.

Los detalles del caso son duros, hasta ahora se conoce que la mujer fue encontrada ese día sin vida en la tina del baño de su casa. Su esposo a esa hora no se encontraba cerca.

En una primera etapa las indagatorias concluyeron que María Marta había muerto producto de un accidente doméstico, presuntamente por haber resbalado en el lugar y golpearse su cabeza.

No obstante, esto cambió luego que Juan Hurtig, su hermano, insistiera por la realización de una autopsia. En ese entonces el estudio concluyó que la mujer había sido asesinada de seis disparos en la cabeza.

El primer condenado por el caso fue Carlos Carrascosa, esposo, quien en el último tiempo no había llevado una buena relación con García Belsunce, situación que lo convirtió en el primer sospechoso.

Luego de una extensa investigación, Carrascosa fue condenado a cadena perpetua. El empresario pasó siete años preso, hasta que su abogado logró comprobar que no había rastros suyos en el cuerpo de María Marta.

Tras ser absuelto, el hombre acusó públicamente a los fiscales de haber inventado pruebas en su contra, asegurando además que la investigación había sido defectuosa.

Desde ese entonces gran cantidad de personas han sido sindicadas como posibles culpables. En la actualidad no existen condenados por el caso, aunque los principales sospechosos son Nicolás Pachelo, su vecino, además de los guardias Norberto Glennon y José Ortíz.

Caso María Marta llegó a HBO Max

La serie lleva por nombre María Marta, el crimen del Country y se estrenó en julio de este año a través de HBO Max. BioBioChile tuvo acceso a una conferencia con algunos de los actores.

Laura Novoa es la actriz argentina que tiene la misión de encarnar a la víctima de aquel crimen, que hasta el día de hoy sigue generando polémica en ese país.

“Siento que durante toda la interpretación me vi a mí misma más muerta que viva, tuve que trabajar bastante en interpretar la muerte de mi personaje, fue algo doloroso, pero a la vez muy desafiante”, sostuvo.

“Yo recuerdo cuando el caso se dio a conocer en los medios de comunicación. No me atrevería a afirmar si aquella era otra sociedad argentina o no, pero sí tengo claro cuánto afectó el crimen a muchas personas”, agregó.

Asimismo, también relató parte de las dificultades que tuvo al personificar a la víctima de un crimen brutal, que en su país sigue en la palestra.

“Evidentemente hay una responsabilidad en todo lo que se hace, yo misma siento un deber moral grande al interpretar un personaje que existió por así decirlo, y cuyo caso aún no está cerrado, siempre con el mayor de los respetos”, comentó.

Martín Méndez fue el guionista de la serie, quien sostuvo que gran parte de la investigación tuvo relación con entrevistar a personas cercanas al hecho, como familiares, acusados o personas ligadas al Poder Judicial de ese país.

“Claramente es difícil no dañar susceptibilidades, pero lo bueno es que yo tuve libertad para investigar por mi propia cuenta, tener acceso a información, entrevistarme con cercanos. Fue algo duro, pero satisfactorio”, indicó.

Hay que señalar que la serie está compuesta de ocho capítulos, los cuales están disponibles en HBO Max.