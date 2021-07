No, los fans no estaban alucinando. Hubo una escena que apareció en los adelantos de “Loki” que jamás apareció en la serie cuya primera temporada llegó a su fin el pasado miércoles.

(Alerta: Esta nota contiene algunos spoilers del primer capítulo de la serie)

Nos referimos a aquella en donde se ve al protagonista -interpretado por Tom Hiddleston- en el trono de Asgard.

Muchos indicaron que se trataba de “Rey Loki”, una versión futura malvada del hermano de Thor que aparece en los cómics de Marvel. Al no aparecer en ninguno de los capítulo de la producción emitida por Disney+, se especuló que podría formar parte de la segunda temporada.

Al ser consultada por TVLine, la directora de la serie, Kate Herron, explicó que esa escena fue pensada como un recuerdo de Loki en Asgard que iba a aparecer en el episodio 1. No obstante, luego la toma no fue incluida en la edición final.

Según contó, la toma se inclinaba más hacia la comedia y fue descartada para mantener la tensión dramática. “Cuando estábamos montando la edición, (la secuencia) estaba bastante cerca de donde Loki ve a Frigga muriendo”, indicó. “Obviamente, no queríamos quitarnos ese momento, porque es su madre la que está muriendo y es muy emotivo. Siempre es complicado. La escena no era necesariamente mala, pero no estaba del todo bien. Es por eso que a veces hay partes que la gente ve que no terminan en el programa”, puntualizó.

En la ocasión Herron también confirmó que no dirigirá la segunda temporada, explicando que “siempre planeé entrar y hacer esta temporada”.

“Para mí, no hay malos sentimientos. Es mucho para un director hacer seis horas (de serie en total), particularmente al estilo Marvel. No teníamos el sistema showrunner. Ejecutamos esto como una película gigante, por lo que estaré eternamente agradecida y fue una gran oportunidad para mí. Pero le di mucho, y es mucho. Estoy muy orgullosa de haberme puesto manos a la obra. Sentí que este era mi granito de arena para la historia de Loki, y espero volver a trabajar con Marvel en el futuro”, manifestó.