Y llegó el final. La madrugada de este viernes Disney+ liberó el episodio final de la primera temporada de Falcon and the Winter Soldier, la segunda serie de Marvel para la plataforma de streaming.

El episodio final muestra cómo Sam (Anthony Macki) y Bucky (Sebastian Stan) continúan con su lucha contra Karli Morgenthau (Erin Kellyman) y los Flag-Smashers.

En medio de dicha batalla, reaparece un rostro familiar para los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU): Sharon Carter (Emily VanCamp).

Atención: a continuación contaremos algunos spoilers del episodio final de la serie. Si no quieres enterarte, no sigas leyendo.

Sharon aparece en Nueva York, para ayudar a Sam y Bucky, pero tras un encuentro con Karli, se descubre que en realidad ella esconde un gran secreto.

Haz click aquí para mostrar el contenido Steve Rogers, es nada menos que la Power Broker, el gran mal que se había mantenido entre las sombras y que controla todo el bajo mundo de Madripoor. La agente norteamericana que tuvo un breve flirteo con, es nada menos que la, el gran mal que se había mantenido entre las sombras y que controla todo el bajo mundo de Madripoor. Aunque Sharon logra mantener su identidad en secreto, al parecer tendrá un rol relevante en el futuro de Marvel. De hecho, la única escena post-crédito del episodio, la muestra a ella recibiendo un indulto por parte del gobierno norteamericano y su antiguo puesto de trabajo, tras haber sido declarada “enemiga del Estado” por haber ayudado a Steve y sus compañeros, en Civil War. Al final de dicha escena, se puede ver a Carter hablando por teléfono con alguien, a quien le asegura que el suero para crear SuperSoldados ya no importaba, puesto que ella tendría acceso a toda la tecnología y secretos de estado.

¿Segunda temporada?

De esta forma, se da entender que una segunda temporada de la serie estaría asegurada y se confirmaría lo que uno de los productores de la serie, Nate Moore, había deslizado durante la semana.

“Definitivamente hemos lanzado ideas porque siempre nos gusta seguir pensando por dónde pueden ir las cosas, pero también, francamente, estamos en medio de la pandemia, sólo estamos tratando de terminar la serie y asegurarnos que salga oportunamente”, comentó sobre el primer ciclo en diálogo con IndieWire.

“Con suerte, al final de esta temporada se verá el potencial de lo que podríamos contar en una temporada posterior”, agregó.

“Falcon… trata sobre lidiar, para mí, con el legado de lo que es un superhéroe, a través del Capitán América y su escudo, pero en última instancia a través del lente de todos estos personajes distintos. Y esa es una historia que creo que puedes volver a visitar en temporadas siguientes, porque es imperecedera. Es una conversación”, aseguró.

El primer signo de la decisión se había deducido de la postulación a los premios Emmy en la categoría “Mejor Serie de Drama”, y no como “Mejor Serie Limitada”. De esta forma, Falcon and the Winter Soldier no competiría con Wandavisión en los próximos premios Emmy, el otro reciente hit televisivo de Marvel Studios que sí fue postulado a Mejor Serie Limitada.