A pocos días de su estreno oficial en HBO Max, Warner Bros. liberó los primeros siete minutos de la nueva película live-action de Mortal Kombat.

Esta secuencia inicial de la cinta nos sitúa en el Japón Feudal de 1617, mostrándonos la historia del ninja Hanzo Hasashi, quien posteriormente será llamado Scorpion.

En la escena podemos ver parte del origen de su rivalidad con Bi-Han, el temible personaje conocido también como Sub-Zero.

Mira el video a continuación.

The wait for Mortal Kombat is almost over – to #PrepareForMortalKombat, watch the first seven minutes of #MortalKombatMovie and tag your movie krew. Experience Mortal Kombat in theaters and streaming on HBO Max* this Friday. pic.twitter.com/N9zTw0t1tc

— Mortal Kombat Movie (@MKMovie) April 20, 2021