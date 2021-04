La esperada película The Flash, centrada en el superhéroe homónimo de DC Comics, ha comenzado este lunes sus grabaciones.

Así lo confirmó el director Andy Muschietti, quien además reveló el logo oficial del filme.

Se espera que esta película reinicie oficialmente al Universo Extendido de DC (DCEU) y abra el multiverso, con lo cual quedaría atrás la línea argumental original creada por Zack Snyder.

Esto ocurre a pocas semanas de que Snyder por fin pudiera estrenar su versión de Liga de la Justicia, la cual ha recibido buenas críticas de fans y de prensa especializada.

The Flash será protagonizada por Ezra Miller como el héroe, y también contará con cameos estelares, entre ellos el de Ben Affleck como Batman.

También aparecerá otro Batman en la película. Hasta hace poco se creía que sería Michael Keaton, pero en las últimas semanas él mismo puso en duda su participación debido a que tiene muchos compromisos laborales.

En marzo, Keaton dijo al portal estadounidense Deadline que “soy muy afortunado y bendecido, tengo muchas cosas que hacer. Tengo mucho trabajo ahora mismo. No sé por qué, pero lo tengo, así que, para decirte la verdad, en alguna parte de mi iPad está el documento de toda esa cosa de Flash para la que aún no he tenido tiempo… Los llamé (al estudio) y les dije, ‘tengo que ser honesto con ustedes. No puedo mirar nada ahora mismo"”.

Tras esa entrevista, el portal norteamericano Giant Freakin Robot reportó que presuntamente Christian Bale estaría en conversaciones para sumarse a la película como Batman. No obstante, dicha noticia no fue replicada por los grandes medios de cine, así que no es más que un rumor.

Hace unas semanas, Andy Muschietti igualmente ratificó a la actriz Sasha Calle en el papel de Supergirl en The Flash.