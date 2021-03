Lucasfilm ha anunciado este lunes a todos los actores que participarán en la esperada serie de Obi-Wan Kenobi, el icónico maestro jedi de la saga Skywalker de Star Wars.

La producción, que se emitirá exclusivamente por Disney+, será protagonizada por Ewan McGregor como Kenobi y por Hayden Christensen como Darth Vader.

El resto de los actores que liderarán el show serán Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell, and Benny Safdie.

El trabajo de producción comenzará en abril, es decir, esta semana.

La compañía apuntó en un comunicado que “la historia comienza 10 años después de los dramáticos eventos de Star Wars: La venganza de los Sith, donde Kenobi enfrentó su mayor derrota, la caída y corrupción de su mejor amigo y aprendiz, Anakin Skywalker convertido en el Sith Lord Darth Vader”.

La serie será dirigida por Deborah Chow, quien estuvo encargada de dos aclamados episodios de la primera temporada de The Mandalorian: el 3, Chapter 3: The Sin, y el 7, Chapter 7: The Reckoning.