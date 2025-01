Las latinas tienen un espacio en la realeza de Europa, la más conocida, Máxima, la reina de Holanda, pero hay una mexicana que se hizo un espacio en la aristocracia británica, ella es Hanna Jaff, quien vivió un cuento de hadas que en muy poco tiempo se transformó en un infierno.

La mexicana, que vivió entre Tijuana y Estados Unidos de niña, conoció a Henry Roper-Curzon, sobrino de Sarah Ferguson, duquesa de York; y primo hermano de las princesas Beatriz y Eugenia, de quien se enamoró perdidamente.

Vivió literalmente un cuento de hadas, con imágenes posando en los brazos de Henry mientras mostraba su anillo de compromiso, viajes entre México, Estados Unidos y Londres junto a una vida de lujo.

Definida a sí misma en Vogue como “una personalidad kurdomexicana de televisión, nacida en Estados Unidos, política, filántropa, conferenciante, activista de derechos humanos y autora”, Hanna Jaff tenía todo para ser feliz, sin embargo, en la aristocracia británica no encontró el amor que pensó tenía, sino que discriminación y obligaciones que no le correspondía.

Esta es la historia de la mexicana que se metió en la aristocracia británica, pero que salió arrancando con un escándalo que dejó sin palabras a más de uno.

Hanna Haff: una mexicana de elite que conoció a un aristócrata

Nacida en San Diego, California, pasó gran parte de su infancia en Tijuana, el hogar de su familia materna, sin embargo, los orígienes de Hanna no son sencillos.

Según consigna Vogue, ella es descendiente del rey kurdo Mohamed Pasha Jaff por parte de su padre, y Carlos Henry Bosdet, un ingeniero eléctrico, famoso por ser la primera persona en instalar e introducir el teléfono en México.

Sostiene una brillante carrera académica, estudiando en las Universidad Nacional de California, la Universidad de Harvard, la Universidad de Columbia, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad La Sorbonne de París, entre otras casas de estudios.

Tiene su propia fundación, Jaff Foundation for Education, creada en 2013 con el objetivo de a los refugiados, inmigrantes y los menos afortunados, poniendo en marcha casi 200 eventos de caridad y beneficiando a más de 120.000 personas.

Pero su lado filantropo no llega solo ahí, a los 33 años ya había sido voluntaria en campos de refugiados iraquies, a quienes enseñaba inglés, lo que la llevó a escribir libros de autoaprendizaje de inglés para hablantes de español, purépecha y kurdo, dondando 22,000 copias a personas de Perú, Kurdistán, Irak, México, India y en todo el mundo.

Oradora en la ONU, de TEDX Talks y en más de 70 universidades, escuelas e instituciones, donde habla sobre derechos humanos y la importancia de la educación para inmigrantes y refugiados. Tan destacada que fue una de las protagonistas del elenco de Made in México, donde muestran la opulenta vida de la elite de ese país.

En medio de todas estas actividades, la joven encontró el amor gracias a un amigo, quien le presentó a Henry Roper-Curzon mientras pasaba el verano de 2019 en Londres, donde lo vio en una exposición de arte.

Como si fuera un cuento de hadas, cuatro meses después de ese encuentro y en los Alpes Suizos, la noche después del año nuevo de 2020, Henry, el sobrino de Sarah Ferguson, le pidió matrimonio.

Un rápido matrimonio

El amor que se tenía la pareja era fulminante, tanto que tuvieron una boda secreta en febrero del 2020, con el objetivo de que la gran boda junto a sus amigos y cercanos se realizara en julio de ese año.

Sin embargo, la pandemia del Covid-19 les aguó la fiesta y no pudieron realizar el matrimonio que tanto esperaban, quedando solo con la pequeña ceremonia que tuvieron en el Chelsea Old Town Hall de Londres, consignó Revista Clase.

Pospusieron la celebración para finales de ese año, sin embargo, esto nunca llegó a ocurrir, porque pasaron sólo 18 meses, de los cuales varios vivieron en Mexico, y la pareja se separó.

Hanna volvió a México y ahí comenzó una batalla campal por el divorcio, ya que la experiencia de Hanna Jaff con Henry Roper-Curzon no fue el cuento de hadas que soñaba.

La discriminación y la extorción que vivió la mexicana hizo que comenzara a destapar una historia de maltrato detrás de imágenes que mostraban una vida perfecta, sin embargo, la relación no era miel sobre hojuelas y el ingreso a Jaff a la aristocracia británica se transformó en un infierno.

Las grabaciones que comprobaron el infierno que vivió Hanna Jaff

“Me maltrataban, me humillaban diario, como mexicana, como filántropa y como académica. Siempre tratando de hacerme sentir menos, para que ellos se sientan superior. Pero al final del día, ellos nunca trabajaron, no tienen estudios, no tienen nada… es como su manera de sentirse ellos, la gran cosa”, declaró Hanna Jaff en una entrevista con TV Notas, consignó Infobae.

Y es que la mexicana no se guardó nada sobre su vida junto a Lord Teynham, quien la convertirá en Lady Teynham, sin embargo, sólo la hizo sentir miserable y con ganas de arrancar a su país.

Según contó Hanna, recibió maltrato por parte de sus suegros, quienes querían aprovecharse de la fortuna que había heredado y construido con su trabajo.

Declaró, “ya los últimos meses, cuando estábamos en Inglaterra, haz de cuenta que yo estaba casada con mi suegra y mi suegro; era defenderme sola, fue muy difícil. Como que me di cuenta de que trabajan en conjunto, todo lo hacían juntos y me exigían pagar cosas que no me pertenecían; casi me decían que me había hecho el favor”.

La también empresaria, que tiene su marca de ropa “We are one”, ventiló como su exmarido manifestaba su odio contra los mexicanos.

“A él le encantaba todo el mundo mexicano, pero cuando estábamos ahí (en Londres) poco a poco se empezó a hacer como su familia. Me empezaron a humillar como mexicana. Ellos odian a los mexicanos”, indicó.

Un modus operandi de aristócratas

Hanna Jaff no se calló y contó en todas partes lo que tuvo que vivir y escuchar respecto de ella, su familia, pero también su país.

Según recoge Infobae, Jaff señaló que vivía en un ambiente hostil, “empiezan a decir que merecemos morir, o sea, amenazas de muerte, que los ingleses son superiores, que los mexicanos tenemos una revoltura de sangre no pura, que merecíamos estar en los campos trabajando. Muy feos todos los comentarios de la familia hacía mí”.

Pero quizás lo más duro que vivió son los audios que se filtraron, donde daban a entender que lo que realmente quería Henry no era su amor, sino que más bien su dinero.

En los audios revelados se escucha al padre de su exmarido, David, decir que están “en busca de una mujer rica para pagar las deudas familiares de la casa ancestral de Pylewell Park”, añadiendo “Ella va a tener que cumplir porque solo tengo que hacer una llamada telefónica y acabamos con ella”.

Lo terrible es que Henry contesta que, efectivamente, sí la había amenazado con que debía pagar las deudas de su familia y que quería una compensación de ella por el matrimonio, esto mientras que detrás se escucha a Lucinda, su madre, indicar “¡Somos superiores! ¡Plebeyos!”.

Henry continúa la conversación indicando que su hermano, Tommy, “me alertó sobre los mexicanos y me provocó a decir que a todos les iba a degollar la cabeza. Son todos unos plebeyos y a cortarles la cabeza.”, mientras que su madre termina la conversación diciendo, “Me importa una mierda. Te casaste con una pinche mexicana”.

Arrancando para ser feliz

El primo de las princesas Beatriz y Eugenia al parecer sólo buscaba el dinero de la mexicana, por lo que Hanna Jaff salió rápidamente de Londres y exponer la situación en la que estaba involucrada.

Esto porque, según indicó, estaba viviendo una campaña de desprestigio por parte de su expareja y familia.

En el momento, incluso, tuvo palabras para Meghan Markle, indicando ““Sí le puedo creer a alguien como Meghan que igual le pasó algo así”, asegurando que es posible que haya vivido una historia de discriminación, como le ocurrió a ella.

Sin embargo, un año después la vida de Hanna Jaff cambió radicalmente y volvió a encontrar el amor en un español, Francisco de Borja, un hombre de negocios con quien se casó en septiembre de 2022.

La pareja rápidamente formó una familia y en diciembre de 2023 fueron padres de Victoria de Borja, la primogénita de la pareja, a quien dieron a conocer en febrero de 2024.

Claro que cuando la pequeña tenía 4 meses, Hanna recibió una espectacular noticia. nuevamente estaba embarazada de un niño, Francisco de Borja, que debería llegar al mundo durante estas semanas.

Ahora, Hanna Jaff realmente vive un cuento de hadas junto a sus niños y su marido, dejando atrás la historia de discriminación que vivió en la aristocracia británica.