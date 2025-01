La famosa actriz, Jennifer Aniston, reveló la particular bebida matutina que prepara para mantener su físico a sus más de 50 años.

En una reciente entrevista con People, la intérprete reveló parte de su rutina alimentaria cada mañana para sentirse con energía y bienestar.

A sus 55 años y antes de realizar sus ejercicios, la actriz bebe: “calostro ARMRA a primera hora de la mañana, con agua a temperatura ambiente y un limón entero exprimido”, explicó.

Jennifer Aniston y su particular bebida matutina

De acuerdo a lo que contó la actriz, ella le agrega un toque personal a la infusión.

“Pongo una cucharadita de jengibre en infusión, que es buena para la digestión y el sistema inmunológico, y luego le pongo una gotita de miel. Es riquísimo si se sirve caliente”, detalló.

¿Pero qué es? De acuerdo a diversos sitios, el calostro es “una leche que producen las madres de los animales lecheros (incluidos los humanos) después del parto durante unos cinco días”, se explica.

En este caso, se trata de calostro bovino, que posee “un mayor contenido de proteínas y grasas que la leche madura”.

Aquel fue investigado y creado un producto por la doctora, Sarah Rahal en 2019. Así, ARMRA “es una leche materna bovina que se elabora en las primeras 48 a 72 horas después del parto, sin caseína (una proteína presente en la leche) ni grasa, y sin otros aditivos”, y que se logra de manera sustentable, se explica.

De acuerdo al sitio, la empresa afirma que “miles de estudios de investigación publicados dan fe de los beneficios del calostro para la salud”, si embargo, es crucial destacar que su consumo debe ser indicado por un profesional de la salud.

Consejos de salud de la actriz

Para Aniston, cuidarse así misma, ya sea con una rutina de ejercicio, con algún tipo de comida o que su mente esté en óptimas condiciones, es de suma importancia.

Las técnicas para lograr aquello, lo ha adquirido con el paso de los años y asegura que disfruta compartir sus conocimientos con las demás personas.

“Me encanta compartir cualquier cosa, consejos de salud, consejos sobre alimentación, consejos sobre el sueño… En realidad, me encanta escucharlos, pero también me encanta compartir la información que aprendo“, dijo para el medio citado.

“Sin dolor no hay ganancia”: respecto a esta frase la actriz es categórica en indicar que es un dicho totalmente incorrecto, pues “no es cierto en absoluto. En realidad, se puede obtener beneficios sin sufrir”, mencionó.

Tras descubrir una nueva rutina de acondicionamiento físico de bajo impacto, la actriz asegura que “realmente puedes disfrutar de tu entrenamiento, no romper tu cuerpo y tener una transformación increíble”.

“De todos los entrenamientos que he probado a lo largo de los años, este ha transformado mi cuerpo más que ninguno de los otros, y es un entrenamiento realmente agradable que no me intimida, que no me da miedo”, añadió.