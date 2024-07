En plena campaña presidencial de Estados Unidos, Jennifer Aniston ha respondido con dureza a los comentarios realizados por JD Vance, candidato a la vicepresidencia de Donald Trump. Las declaraciones de Vance, hechas en 2021, han resurgido recientemente, provocando una ola de críticas por su contenido.

En concreto, fue durante una entrevista con Tucker Carlson en Fox News que Vance expresó que Estados Unidos estaba gobernado por “un grupo de mujeres con gatos y sin hijos que son miserables con sus propias vidas y las decisiones que han tomado, por lo que también quieren hacer miserable al resto del país”.

El ahora candidato a la vicepresidencia también mencionó a figuras políticas como la actual vicepresidenta Kamala Harris, el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, afirmando que el futuro del Partido Demócrata estaba controlado por personas sin hijos y, por tanto, sin un interés directo en el país.

Estas declaraciones no solo fueron criticadas por diversos sectores, sino que también provocaron una fuerte reacción de Aniston. La actriz, conocida por su papel en la serie ‘Friends’, recurrió a sus redes sociales para expresar su indignación.

En una publicación en Instagram, Aniston escribió: “No puedo creer que esto venga de un posible vicepresidente de los Estados Unidos” y agregó:“Vance, rezo porque tu hija pueda tener la fortuna de tener hijos en un futuro. Espero que no tenga que recurrir a la fecundación in vitro como segunda opción, porque también estás intentando arrebatarle eso”.

