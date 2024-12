En 2023 el actor estadounidense Jamie Foxx súbitamente desapareció de Hollywood y de la opinión pública. Era imposible encontrarlo y esto despertó una serie de teorías sobre qué le habría ocurrido, incluso, cuando volvió a aparecer, varios aseguraban que se trataba de un doble, pues no parecía el mismo.

Aunque tiempo después se reveló que todo se debía a un problema de salud, es recién ahora que el actor de Spider-Man reveló qué le ocurrió.

En un adelanto de su nueva rutina de humor “Lo que ocurrió fue…” para Netflix a la que tuvo acceso Variety, el hombre detrás de ‘Ultrón’ relató que sufrió un derrame cerebral que incluso lo llevó a perder la memoria.

“El 11 de abril me dolía mucho la cabeza y le pedí Aspirina a mi hijo. Enseguida me di cuenta de que cuando tienes una urgencia médica, tus hijos no saben qué diablos hacer”, bromeó Jamie Foxx en la rutina.

Tras ello, el joven le habría alcanzado el medicamento, pero el actor se desmayó antes de poder tomarla y quedó inconsciente por varias semanas: “No recuerdo 20 días”, reveló.

Por ello fue trasladado hasta un médico en Atlanta, quien le inyectó cortisona y lo envió de regreso a casa, pero no se encontraba realmente bien, por lo que su hermana decidió llevarlo hasta un hospital.

Así llegaron hasta el Hospital de Piedmont, donde el médico le dijo a su hermana, Deidra Dixon: “(Está) sufriendo una hemorragia cerebral que ha derivado en un derrame cerebral”.

Por estar razón lo tuvieron que intervenir, pues en el caso contrario moriría. “Mi hermana se arrodilló fuera del quirófano y estuvo rezando todo el tiempo”, relató.

Luego de la cirugía, el actor estuvo internado varias semanas inconsciente, por lo que le advirtió a su familia: “Puede que se recupere totalmente, pero va a ser el peor año de su vida. Y así fue“, admitió el actor.

Respecto a su desaparición de la vida pública, Jamie Foxx reveló que fue una decisión de su familia, pues no querían que lo vieran en esas condiciones, cuestión con la que él estuvo de acuerdo.

El artista recuperó su consciencia en mayo de ese año, 15 días después de estar en rehabilitación, cuando estaba sentado en una silla de ruedas y aunque su familia le intentó explicar que había tenido un derrame cerebral, no lograba comprenderlo.

Durante esos días internado, la salud del actor aún se mantenía en vilo, pues sus signos vitales seguían muy altos, por ello su hija un día llevó su guitarra hasta su habitación en la clínica, tocó para él y sus indicadores se regularon: “Era Dios en esa guitarra. Un milagro. Es mi desfibrilador espiritual”, bromeó a modo de cierre para luego agradecer a los equipos médicos que los salvaron.