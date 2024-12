En el último capítulo del remake de El Señor de la Querencia de Mega, José Luis Echeñique, interpretado por Gabriel Cañas, desató la locura al descubrir que era hijo de una sirvienta, no un Echeñique como creía. Decidido a vengarse, asesinó a varios personajes, incluyendo su familia. Sin embargo, un giro inesperado ocurrió cuando Leonor, interpretada por María Gracia Omegna, logró arrebatarle la pistola a Manuel y terminó siendo ella quien lo mató. Este desenlace generó diversas reacciones en redes sociales, donde algunos aplaudieron la decisión.

Este jueves se emitió el último capítulo del remake de El Señor de la Querencia de Mega, protagonizada por Gabriel Cañas (José Luis Echeñique) y María Gracia Omegna (Leonor Amenábar).

El episodio estuvo marcado por la locura que desató el papel de José Luis, quien tras enterarse de que no era un Echeñique como siempre creyó, sino que el hijo de una sirvienta, decidió a terminar con la vida de todos, incluidos sus hijos.

“Qué me diría si yo le dijera que el único huacho acá no soy yo. Qué me diría el señor de la querencia si se enterara de que es hijo de unos campesinos. Su madre nunca pudo tener hijos y le pidió a la mía que le entregara a su primero y ese niño es usted. Bienvenido a la familia Pradenas, huacho de mierda” (sic), le dijo el personaje de Nicolás Oyarzún, Manuel, dándole a entender que de hecho eran hermanos.

Tras ello, José Luis fue amarrado en un galpón, pero en medio de la noche fue liberado por su fiel mano derecha, Leontina.

Así, libre, el rol de Gabriel Cañas fue cazando uno a uno a quienes lo “traicionaron” y comenzó por Herminia (Francisca Walker), continuó con su cuñada Mercedes (Ignacia Baeza), momento en que también aprovechó de quitarle la vida a su hijo Ignacio (Francisco Dañobetía).

Teresita (Vivianne Dietz), su única hija, corrió la misma suerte junto a su esposo, Juan Cristóbal. Sin embargo, Luis Emilio, pese a ser atacado por su padre en la teleserie, logró salvarse.

De la misma forma, se vivió otro inesperado giro en el final del propio José Luis, quien en la capilla de la querencia se encontró con Leonor, a quien estaba decidido a matar, sin embargo, esta logró ser rescatada por Manuel, al tiempo que un grupo de policías ingresaron para arrestarlo.

Sin embargo, mientras el personaje de Gabriel Cañas se debatía entre disparar a los policías o a Manuel, al igual que en la versión de TVN se dispuso a quitarse la vida, pero Leonor se adelantó y tras arrebatarle la pistola a Pradenas, terminó matando a “El Señor de la Querencia”.

Este giro dejó varias reacciones en redes sociales, donde varios aplaudieron la decisión.

OH, QUÉ FINAL MÁS DIFERENTE EL DEL SEÑOR DE LA QUERENCIA DE MEGA! — ✨MaríaJosé✨ (@LaCoteAlvarado) December 6, 2024

Lloré con el final del señor de la querencia

Finalmente me convertí en mi mamá llorando por las teleseries — Coni合 (@minleebittt) December 6, 2024

oigan pero q onda el señor de la querencia mato a todos — isi (@lifelover999_) December 6, 2024

#ElSeñorDeLaQuerencia sí el final del señor de la querencia se modificó, ¿podrá que en el nuevo amores de mercado muera rodolfo y no el pelluco? — EDUARDO RIFFO (@EDUARDORIFFO9) December 6, 2024

el mejor final para el señor de la querencia sería con herminia viva — rere 合 VOY A VER A SKZ (@jiinsomnia) December 6, 2024