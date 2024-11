Ángela Aguilar es nombrada "mujer del año" por Glamour México, pero su discurso en la ceremonia fue empañado al atribuir erróneamente la canción "Gracias a la vida" a su abuela Flor Silvestre en lugar de a Violeta Parra. Además, durante los Kid\'s Choice Awards de Nickelodeon, la cantante fue abucheada por el público mientras interpretaba su canción "Abrázame", causando que bajara del escenario entre lágrimas. Aunque Aguilar no ha comentado al respecto, su padre, Pepe Aguilar, compartió un mensaje en redes contra el ciberbullying.

La cantante mexicana-estadounidense, Ángela Aguilar, fue nombrada pro la revista Glamour México como “Mujer del año”, razón por la que recibió el reconocimiento la semana pasada, sin embargo, la ceremonia se vio empañada por un error de la artista.

Todo se dio cuando la intérprete de “Dime como quieres” se encontraba en el púlpito agradeciendo el premio. En ese momento la hija de Pepe Aguilar comenzó diciendo: “Tuve la fortuna de crecer en una familia de cantantes, una familia de música”.

“Estoy verdaderamente agradecida con mi familia, con mi marido, con mis amigos, con todas las mujeres que abrieron camino para que yo estuviera aquí. Como diría mi abuela Flor Silvestre, ‘gracias a la vida que me ha dado tanto’“, dijo.

Pero como es bien sabido, la canción a la que hizo referencia Ángela Aguilar no es de su abuela, sino que de la chilena Violeta Parra, quien la publicó en 1966, casi sesenta años después de que Flor Silvestre la interpretara en 2019.

#FlashazoLaMejor Así fue el conmovedor discurso que #AngelaAguilar dio esta noche en el evento #MujerDelAño de la revista #glamourmexico en donde agradeció a su familia, a los medios y a su esposo por el apoyo 🙌🏼🤩 pic.twitter.com/1i3T3ybLdd — LaMejor (@LaMejor) November 14, 2024

Ángela Aguilar es abucheada en los KCA Awards

Pero este no fue el único impasse que vivió la cantante mexicana la semana pasada.

Durante este sábado, la artista llegó hasta el Auditorio Nacional de México para grabar los Kid’s Choice Awards de Nickelodeon, donde la esposa de Christian Nodal será la animadora.

Pero mientras interpretaba su canción “Abrázame” junto a Felipe Botello, la cantante comenzó a ser duramente abucheada por los más de 10 mil asistentes, quienes además no dejaban de vociferar “Cazzu” en referencia a la expareja de su marido.

Aunque la mexicana-estadounidense no dejó el escenario, según reporta Infobae, la situación se habría tornado tan incómoda que cuando bajó, rompió en llanto.

Pese a que Ángela Aguilar no se ha referido a esto último, su padre, Pepe Aguilar, subió una fotografía a la cuenta de Instagram de su mascota donde daría señales del estado de la cantante tras el incidente.

En la imagen donde se ve a su mascota vistiendo un polerón, en este se lee “Cyberbullying is not cool”, lo que se traduce en español como “el ciberbullying no está bien”.