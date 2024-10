El príncipe William vuelve a mencionar a su hermano Harry en un documental sobre personas sin hogar, rompiendo el silencio de seis años sin nombrarlo públicamente desde el quiebre en la familia real británica. En medio de rumores de conflictos, se destaca que William recuerda a su madre llevándolos a un refugio cuando eran niños. Mientras tanto, se revela que no solo William, sino también Camila, la actual reina, no estarían interesados en tener cerca a Harry y Meghan, con acusaciones de manipulación de la prensa y desconfianza hacia el príncipe.

Conocida es la ruptura en la familia real británica, luego que Harry y su esposa renunciaran a ser tratados como altezas reales, para vivir una vida “un poco” más normal, fuera de la presión que significa pertenecer a una de las familias más poderosas del mundo.

Y es que en incontables oportunidades se ha mencionado el quiebre de la relación con su hermano William, heredero al trono, sobre todo luego de la publicación de su libro “En la sombra”, donde se refirió a las disputas e incluso agresiones por parte del mayor de los hijos de Diana.

Por su parte, William no se ha referido a Harry ni al conflicto que existe entre ambos. De hecho, en seis años, nunca ha mencionado públicamente su nombre, al menos hasta ahora.

En una escueta frase, pero mención sin duda, William volvió a nombrar a su hermano en el documental Prince William: We Can End Homelessness (Príncipe William: Podemos acabar con los sin techo).

Según consigna Vanity Fair España, se trata de un documental que se emitirá los días 30 y 31 de octubre por ITV en Reino Unido, donde se explora la visión del príncipe sobre el programa Homewards, que busca demostrar que se puede erradicar el fenómeno de las personas sin hogar.

En una pequeña frase, indica el medio, William dice “Mi madre me llevó a The Passage; nos llevó a Harry y a mí. Yo debía de tener once años, quizá diez. Nunca había estado en un lugar así, y estaba un poco nervioso por lo que me esperaba”.

“Mi madre hizo lo que siempre hacía, que todo el mundo se sintiera cómodo, se reía y bromeaba con todo el mundo”, añadió.

Desde el quiebre entre los hermanos, no han estado juntos ni se han visto públicamente el uno con el otro. De hecho, en julio de este año murió el tío de ambos y cuñado de Diana, Lord Robert Fellowes, sin embargo, pese a que ambos asistieron al funeral, estos no habrían interactuado juntos.

Pero no solo William

Pero William no sería el único de la familia real que no quiere cerca a Harry y su esposa, ya que Camila, actual reina, tampoco tendría muchos ánimos de su presencia.

Según portales especializados, Kate Middleton ha intentado -infructuosamente- generar una cercanía entre su esposo y Harry, pero la reina, por su parte, lo querría lo más lejos posible.

Y es que en sus memorias, Harry se refiere a ella como la “madrastra malvada”, quien, según rumores, habría orquestado en 2002 que la prensa se centrara en el consumo de sustancias por parte de Harry, y desviara el foco de ella.

Incluso, según la revista Closer, Camila se ha referido a Harry como “un lobo en piel de oveja”, que sólo buscaría generar drama y provocar el estrés del rey.