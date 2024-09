La exposición y los desafíos de la fama en la industria del entretenimiento se ven reflejados en el documental "Child Star" de Hulu, que aborda los altibajos de ex estrellas infantiles como Demi Lovato y Drew Barrymore, quienes enfrentaron problemas como abuso de sustancias y traumas. Mientras tanto, la cantante Chappell Roan, galardonada en los MTV VMA, sorprende al no desear un Grammy, expresando su preocupación por la salud mental en la industria y su enfoque en una carrera sostenible a largo plazo.

Es sabido que dentro de la industria del entretenimiento existen ciertos problemas ocasionados por el nivel de fama que pueden tener quienes son parte de ella. Ya lo vimos en casos como el de Britney Spears, o por el lado de la televisión, con Amanda Bynes (la estrella de Nickelodeon en los años 90′). Las nuevas generaciones de artistas dicen basta, y prefieren llevar sus carreras de formas más sanas, velando por su salud mental antes que “ser una celebridad”.

La fama es uno de los principales responsables de ocasionar los descensos en carreras de grandes artistas, como las mencionadas anteriormente.

Estrellas infantiles

Child Star, es el nuevo documental de la plataforma Hulu, estrenado el 17 de septiembre en Estados Unidos, único país donde está disponible hasta el momento, que según esta misma “explora los altibajos de crecer bajo los reflectores a través del lente de algunas de las ex estrellas infantiles más conocidas del mundo”. Con la cantante Demi Lovato y el cinematógrafo Nicola Marsh, de directores.

Temas como el abuso de sustancias (drogas y alcohol), trastornos alimenticios y acoso escolar, son parte de las principales conversaciones que abarca el documental, transmitidas por las voces de los mismos protagonistas.

Demi Lovato, cantante y actriz, fue el rostro de la exitosa película de Disney “Camp Rock”, la cual la llevó a tener su propia serie titulada “Sunny entre estrellas”. Si bien su comienzo en la televisión fue con el programa infantil, Barney y sus amigos, no fue hasta la llegada a Disney que su carrera comenzó a crecer de forma acelerada.

El ser el principal sostén económico de su familia y una chica Disney, son parte de los motivos que la llevaron a tener problemas con su salud mental a temprana edad. Sin embargo, el real factor que ocasionó sus adicciones a sustancias como la heroína y el crack, fue el abuso sexual por parte de uno de sus compañeros en el canal infantil.

La actriz no es la única que ha sido víctima de la sobrexplotación infantil en el mundo televisivo. Drew Barrymore, quien también es parte del documental, confiesa haber consumido marihuana por primera vez a los 10 años y entrar a rehabilitación a los 13. Su historia es conocida por estar cargada de excesos, además, por el abandono de su padre y madre en su infancia. Sucesos que marcaron su paso por las drogas, fiestas y el alcohol a una edad muy temprana.

Son muchos los casos de actores y actrices, que han pasado por algunas consecuencias que puede dejar la sobreexposición.

Además, la poca visibilidad y el inexistente espacio para la salud mental de las personas que son parte de estas industrias. Lo que hace que recién en 2024, se esté hablando con más fuerza de lo que tuvieron que pasar estas estrellas, para alcanzar la tan buscada fama.

Chappel Roan y la nueva era de celebridades

Por otro lado, gracias al conocimiento e información entregada por parte de estas ex estrellas, ahora las nuevas generaciones que se insertan en el mundo de las celebridades, pueden tomar otros caminos para lidiar con la exposición de sus vidas.

Así es el caso de la ganadora del premio Artista Revelación en los MTV Video Music Awards (VMA), Chappell Roan, quien en una entrevista con la revista The Face, aclara no estar muy ansiosa de recibir un Grammy. Antes que todo y de espantarse con su declaración, es necesario saber ¿Quién es Chappel Roan?

Es una artista norteamericana, de 26 años, que se define como cantautora. Comenzó su carrera musical publicando covers en YouTube. A los 16 años compuso su primera canción titulada “Die Young”. En 2017, lanzó su primer EP y en 2020, se quedó sin sello discográfico por no tener suficientes ganancias.

Su ascenso fue gracias a su sencillo Good Luck, Babe!, el cual se apoderó por semanas de la red social TikTok. Miles de personas hicieron que simples videos compartidos al ritmo de su canción, la transformaran en la artista con mayor concurrencia en el Lollapalooza Chicago, con más de 110.000 personas de asistencia.

Luego de este suceso histórico, como fue tildado por algunos medios, la carrera de Roan despegó rápidamente. Algo que la mantiene en la actualidad un tanto abrumada.

Y es aquí, cuando llegamos a la primicia principal, no quiere ganar un Grammy. Pero, ¿Qué hay detrás de esta opinión? En una reciente entrevista para la revista británica, The Face, la artista comentó que esto de la fama no es algo que buscaba ni la exposición pública.

De hecho, declara que “No me importa nada más que darle espacio a la gente para que sea libre”.

Frente a una serie de sucesos con paparazzi, fans alocados, y la sobrexposición que ha obtenido tras el alza de su carrera musical, la cantante se ha formado una opinión decisiva sobre la industria.

“Esta industria y el arte prosperan gracias a las enfermedades mentales, el agotamiento, el exceso de trabajo, la exigencia excesiva y la falta de sueño”, recalcó.

Cabe destacar, que Chappel Roan ha declarado ser diagnosticada con bipolaridad y depresión severa, esto explica su forma de lidiar con su nueva vida, siendo una celebridad y su forma de comportarse con sus fans. Siempre manteniendo el límite entre lo que es parte de su trabajo como cantante y lo que es su vida privada.

Además, aclara su postura negativa frente al premio más codiciado por la industria musical, pues ve su carrera como algo a largo plazo, que sea algo sostenible por muchos años más y no como algo fugaz.