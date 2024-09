El reconocido humorista Stefan Kramer abrió la posibilidad de un regreso al Festival de Viña, donde mencionó que sería un desafío complejo, pero no descartó la oportunidad.

Stefan Kramer habló recientemente sobre un posible regreso al Festival de Viña, espacio donde se presentó por primera vez a los 25 años con una rutina de imitaciones.

En entrevista con La Cuarta, el humorista dijo que sería un desafío complejo, pero que no descarta la oportunidad.

“No sé. Yo creo que todo uno lo evalúa en la medida en que algo aparece, uno conversa. Igual, no sé, se hace difícil porque los públicos van cambiando“, comentó.

Sobre su rutina actual, El show de Kramer en concierto, dijo que “este es un show que yo creo que la gente que me viene a ver lo aprecia y a veces te topas con distintos públicos”.

En esa línea, el artista planteó que si bien no sería un “no” al Festival, deslizó un posible descanso: “no sé, no me cierro a nada, pero yo creo que voy a guardarme por harto tiempo“.

Kramer también recordó su primera rutina en Viña 2008, “es bonito porque creo que uno tiene que abrazar la historia, siempre hay que crear algo nuevo, pero también hay que abrazarse porque uno se castiga mucho”, reflexionó.

Además, recordó como ese momento de éxito lo impulsó a hacer más, “tuve una depresión importante después de eso. Así que yo creo que ahí me recuperé y empecé a inventar más cosas, además de imitar”.