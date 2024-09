Adrián Marcelo pasó de ser uno de los jugadores más queridos al interior del reality La Casa de los Famosos en México, a recibir el repudio de sus compañeros y usuarios en redes.

Marcelo se hizo conocido por su contenido como youtuber y conducción de programas de televisión. Según medios mexicanos, habría estudiado Psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero no llegó a titularse, pese a que dice que es psicólogo.

Una de sus principales características son sus comentarios polémicos y el humor negro, sin embargo, el mal manejo de este tipo de comedia le ha jugado una mala pasada.

Chistes sobre el cáncer e incluso femicidio, son solo algunas de las polémicas que ha protagonizado el generador de contenidos.

Previo a ingresar al reality, uno de los cuestionamientos más recordados fue en 2023, cuando se refirió a los niños con Síndrome de Down.

Esto ocurrió en el programa La Entrevista del conductor Yordi Rosado. En la conversación, Adrián abordó el tono de sus chistes asegurando que lo hace porque “Existe gente que sabe separar, entender, que no por hacer un chiste de cáncer o de autismo es que esté provocando”.

En la instancia, Yordi le preguntó qué pasaría si tuviera un hijo con Síndrome de Down y le hicieran una broma, a lo que Marcelo respondió “Mejor aún, no las va a entender (…) Me puedo dar rienda suelta, jamás va a entender qué está pasando. Mi hijo va a estar metiendo la mano en la freidora, mis problemas serán otros, no que mi hijo piense que soy una mierda de ser humano, si fuera autista, homosexual o negro, lo que sea, mis problemas serán otros y no se los voy a dar yo, sino la sociedad”.

Adrián Marcelo: Del cielo al infierno en La Casa de los Famosos México

Pese a los reparos sobre el ácido humor que caracteriza a Adrián Marcelo, entró al programa como uno de los favoritos e incluso posible ganador del reality, sin embargo, sus actitudes al interior del encierro cambiaron la percepción que gran parte del público tenía sobre él.

Y es que con el correr de los días protagonizó una serie de discusiones, donde realizó comentarios machistas y misóginos.

Una de sus compañeras con las que más discutió es Gala Montes, una actriz mexicana que comenzó de niña su carrera en la actuación.

Durante las discusiones, Marcelo cuestionó que ingresara al programa tras ser diagnosticada con depresión y le lanzó comentarios como por ejemplo “te falta mamá”, esto por los problemas que tendría la actriz con su progenitora.

La gota que rebalsó el vaso fue lo que ocurrió cuando en la jornada de eliminación la concursante Gomita debió abandonar el reality.

En esa ocasión, Marcelo lanzó el comentario “una mujer menos para maltratar”. Algunos de sus compañeros se comenzaron a reír incómodamente, mientras que otro grupo no. De hecho, después Gala le reclamó por su comentario y le dijo que era un “feminicida en potencia”.

Marcas dejaron el programa

La madrugada del 4 de septiembre, tras la discusión, Adrián Marcelo abandonó la casa. Pero él no fue el único, ya que los comentarios que realizó al interior del programa terminaron por pasar la cuenta y varios auspiciadores del programa abandonaron su patrocinio.

Según Milenio, el primero en dejar el show fue Helados Holanda México.

A través de sus redes sociales, publicaron que “Tomamos la decisión de salir de la segunda temporada del reality show de los famosos en México, debido a que, reiteradamente se han emitido ciertos mensajes por algunos de los participantes, que no se alinean con los valores de inclusión que promueve nuestra marca”.

Agregan que “los comentarios o acciones de terceros son ajenos al patrocinio de cualquier plataforma o programa con los que podamos vincularnos”.

A la marca de helados le siguió la empresa de productos de higiene personal Rexona, que por medio de la misma plataforma escribió “tomamos la decisión de salir de la segunda temporada del reality show de Los Famosos en México, debido a que, reiteradamente se han emitido ciertos mensajes por algunos de los participantes, que no se alinean con los valores que promueve la marca”.

La empresa de alimentos Knorr, escribió el mismo mensaje que las otras empresas. “Tomamos la decisión de salir de la segunda temporada del reality show de los famosos en México, debiado a que, reiteradamente se han emitido ciertos mensajes por algunos de los participantes, que no se alínean con los valores que promueve la marca”, dice el mensaje.

Las tres empresas pertenecen a Unilever, que de manera independiente se manifestó sobre este tema.

“Contar con un conjunto de valores solidos que promuevan el respeto a las personas y la sociedad, es lo que siempre ha guiado a nuestras operaciones, asociaciones y marcas. Con este compromiso en mente, es que tomamos la decisión de salir de la segunda temporada del reality show de los famosos en México, debido a que, reiteradamente se han emitido ciertos mensajes por algunos de los participantes, que no se alinean con los valroes de la compañía”, consigna Unilever México.

Quien también abandonó fue la tienda de ropa Cklass, que escribió en el mensaje “debido a los valores que nos caracterizan condenamos enérgicamente las situaciones negativas que se han suscitado en el reality show de los famosos en México, en el cual, reiteradamente se han emitido ciertos mensajes de algunos participantes que no comulgan con los valores que promovemos en esta gran familia. Para nosotros, es importante dejar claro que no respaldamos comportamientos que atenten contra la dignidad de las personas”.

El mensaje tras salir del encierro

Pasaron los días y poco se sabía de Adrián Marcelo, por lo que comenzaron las especulaciones de que su renuncia en realidad fue forzada por la producción, debido al alto costo que estaban pagando por tenerlo en el show que, según El País, ha roto varios récords con 12.200 millones de reproducciones en redes sociales y millones de votos telefónicos, superando ampliamente a la versión chilena.

Medios como Mafia TV, consigna Infobae, apuntan a que Adrián Marcelo no pudo cancelar su contrato, por lo que seguiría ligado al programa, sin embargo, no está en la casa.

A los pocos días, Marcelo compartió el primer video tras su salida, donde dijo “Hey saludos a todos estoy agradecido de todo corazón por todo lo que hicieron por mí. Ya vieron que no tengo uñas pero se dieron cuenta que me las muerdo cada segundo. Gracias por todo, en serio, no lo puedo creer aquí estoy actualizandome y aquí mi cuñada me dice que ustedes fueron clave en todo lo que quisimos posicionar y contestar”, según publicó AS México.

Sin embaro, especulaciones apuntan a que podría volver este fin de semana al encierro, algo que saldría de lo común y que, claramente, provocará nuevas confrontaciones al interior de La Casas de los Famosos México.