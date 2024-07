Medios en Estados Unidos confirmaron el pasado lunes la muerte de Doug Sheehan, actor estadounidense que en Latinoamérica se hizo conocido por haber estado en la serie Sabrina, la bruja adolescente.

El hecho fue confirmado por el sitio Deadline, que no entregaron mayores antecedentes respecto al deceso del intérprete.

“Falleció pacíficamente en su hogar con su amada esposa a su lado”, indicaron desde la familia al citado medio.

Doug Sheehan, the actor who made his name as a soap star and went on to play TV dads on beloved '90s shows such as 'Clueless' and 'Sabrina the Teenage Witch,' has died at 75. https://t.co/alC6DZgnAt

— Entertainment Weekly (@EW) July 9, 2024