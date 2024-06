William, el príncipe de Gales, fue captado bailando al ritmo de la canción “Shake it off” de Taylor Swift, durante la presentación en Londres de la gira “The Eras Tour”.

Y es que el príncipe celebró su cumpleaños 42 asistiendo junto a sus hijos George y Charlotte al concierto de la cantante en Wembley, donde aprovecharon de fotografiarse juntos.

De hecho, la misma cuenta de los príncipes de Gales subió la fotografía a Instagram, donde escribieron “Gracias Taylor Swift por una gran noche”.

Por su parte, Taylor Swift también hizo lo mismo, con una fotografía donde aparece su pareja, el deportista Travis Kelce.

Pero esto no fue lo más llamativo de la noche, ya que un video que se viralizó en redes sociales muestra al heredero de la corona bailando al ritmo de “Shake it Off”, dejando de lado la formalidad que significa ser parte de la “Familia Real”.

🚨| Prince William vibing and dancing along to "Shake It Off" at Night 1 of Taylor Swift's 'The Eras Tour' in London! #LondonTSTheErasTour

pic.twitter.com/WYr5rG8DaL

— The Eras Tour (@tswifterastour) June 22, 2024