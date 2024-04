Eiza González se ha ganado más de un par de críticas en redes tras masificarse un video de ella y sus compañeros de rodaje en medio de la premier de “The Ministry of Ungentlemanly Warfare“.

La nueva película cuenta con las apariciones de Henry Cavill, Alan Ritchson, Mark Oosterveen, Eiza, y muchos otros intérpretes. Babs Olusanmokun, actor nigeriano, es otro de ellos, y es él quien protagonizó -según usuarios- un “incómodo momento” junto a González.

E! Now Latino compartió un registro de lo que fue el lanzamiento, en el cual se ve a la actriz mexicana en la alfombra saludando efusivamente a Cavill. Lo que llamó la atención de los cibernautas es que la intérprete no saludó después a Olusanmokun, quien venía también haciendo ingreso.

Eiza González se llena de críticas por supuesto desaire

“Qué resbalosa se vio”, “Estaré yo equivocada, pero a mí me dio la impresión que quitó la cara y se fue a saludar a Cavill para no tener que hablar o saludar al moreno!“, “Ella ignoró al afro, fue de coqueta a saludar al poderosísimo Henry”, “Qué creída está”, “Racismo!!” son tan sólo algunos de los comentarios presentes en la publicación.

Sin embargo, otros perfiles defendieron a González, argumentando que la gente estaba suponiendo cosas sin saber el real contexto de la situación.

“Latinos comentando y asumiendo, porque no saben el contexto y tampoco inglés”, “Eiza ya había saludado al otro y se regresó a felicitar a Henry por su paternidad”, “Lo estaban felicitando porque va ser papá, por favor”, escribieron algunos usuarios.

Lo lamentable es que no se puede apreciar claramente lo que los actores dicen sobre la alfombra, por lo que no puede afirmarse que Eiza estuviera felicitando a Cavill, así como también, al no tener mayor contexto, no puede afirmarse que la actriz haya dejado a Babs “con el saludo”.

A pesar de ello, y como es común, la comunidad virtual no perdonó ni demoró en lanzar juicios frente a la también protagonista de El problema de los tres cuerpos.