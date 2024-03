La icónica pareja iba a casarse el año 2003, sin embargo, aquello no sucedió, pues Affleck terminó con la cantante a días de la ceremonia. ¿Por qué lo hizo?

A fines de febrero, se estrenó el documental The Greatest Love Story Never Told. En él, se expone la acontecida relación amorosa entre Ben Affleck y Jennifer Lopez.

Lo que ha dado que hablar en los medios y en las redes es que en dicha producción, la pareja reveló los detalles tras su fallida boda del año 2003.

Hay que recordar que para dicha ocasión, el actor rompió con la intérprete de Run the World tres días antes del compromiso marital. ¿Por qué?

Los motivos tras la fallida boda de Ben Affleck y Jennifer Lopez

“Ben y yo rompimos tres días antes de nuestra boda”, afirma la artista de origen puertorriqueño en el filme, según señala Antena 3. “Teníamos planeada una gran ceremonia; 14 acomodadores y damas de honor, y tres días antes simplemente nos desmoronamos bajo la presión“, detalló JLO.

“La presión“. Fue aquello lo que terminó mermando en la relación, explicó la célebre pareja. En el metraje (ya disponible en Prime Video), Affleck enfatizó en aquel motivo: “El detonante fue la enorme cantidad de escrutinio en torno a nuestra vida privada“, consignó el medio citado.

La Revista Caras, de México, agrega que la voz detrás de On the Floor expresó en el documental haber estado enojada durante mucho tiempo con el protagonista de Gone Girl.

Sin embargo, Lopez argumentó que aquel dolor fue, finalmente, provechoso. “Ese corazón roto nos puso a los dos en un camino para descubrirnos y ser mejores personas”, expresó la también actriz.

AS Chile agrega que, el 2022, JLO brindó una entrevista a Apple Music 1, en la que recordó el duelo que vivió post su quiebre el 2003. “Una vez que cancelamos esa boda hace 20 años, fue la angustia más grande de mi vida. Sinceramente, sentí que me iba a morir”, dijo la bailarina.