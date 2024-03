Este fin de semana se casó Anant Ambani, hijo menor de Mukesh Ambani, el hombre más rico Asia. La celebración -que duró 3 días- contó con un exclusivo show de Rihanna y la llegada de varias personalidades, tales como Mark Zuckerberg e Ivanka Trump.

Mukesh, con sus 117,9 mil millones de dólares, se ubica como la novena persona más rica del mundo según el ranking “minuto a minuto” de Forbes.

Anant contrajo matrimonio con Rdhika Merchant, hija de una poderosa familia de la India dedicada al negocio de la salud y farmacéutica. La ceremonia comenzó con una pre-fiesta en una suerte de espacio tipo Lollapalooza, donde Rihanna se presentó con gran cantidad de equipos y parafernalia lumínica.

Este concierto de Rihanna fue el regalo de la madre de Anant a su nuera. La contratación de un show como éste es ya una costumbre en la familia Ambani: en 2018 contrataron a Beyoncé para la boda de cien millones de dólares de su única hija, Isha Ambani.

Forbes detalló, citando un informe del Daily Mail, que a la intérprete de Umbrella se le pagó, ni más ni menos, que £5 millones para encabezar el evento.

Aquel monto equivale, aproximadamente, a 6.3 millones de dólares estadounidenses, lo que se traduce en 6.138 millones de pesos chilenos. La artista se presentó en la ciudad de Jamnagar, donde tuvo lugar la celebración.

Dicha ciudad del oeste de la India carece de hoteles cinco estrellas, por lo que Mukesh Ambani mandó a construir tiendas con todas las comodidades necesarias para los mil invitados a la boda.

Entre aquellos estuvieron Ivanka Trump y su polémico marido, Jared Kushner, acompañado de una de sus hijas, además de Mark Zuckerberg y su mujer, Priscilla Chan.

