Max Adoue (45), Guillermo Mendizábal (44) y Guillermo Picart (33) -conocidos como Max, Willi y Capi- se casaron en un matrimonio (o trimonio) simbólico en Uruguay e hicieron historia.

La alianza poliamorosa es la primera de su tipo en el país y se celebró el 24 de febrero pasado en El Pinar, Canelones, consignó el diario argentino La Nación.

Con los tres vestidos de blanco y nude, pero cada uno en su estilo; mientras sus familias y el resto de los invitados en negro, azul oscuro y beige, se llevó a cabo la soñada boda que dio la vuelta al mundo.

Sus anillos también iban en línea, tenían tres tipos de oro diferentes: plateado, rosado y dorado común.

Willi y Max, ambos argentinos, sumaron un segundo anillo, pues ellos ya se habían casado hace 20 años en su país, antes de conocer a Capi.

Fue en 2019 cuando sumaron al uruguayo Picart a la pareja, convirtiéndose en un vínculo poliamoroso o trieja. El más joven conoció a Max primero, y luego este le presentó a Willi. Dicen que la conexión fue inmediata y todo fluyó.

De hecho, aseguran que durante la pandemia los tres por separado y sin decirse comenzaron a buscar departamento para compartir. Al final, llegaron a un acuerdo y se fueron a vivir todos juntos.

Cabe destacar que Willi y Max están casados legalmente y Capi de manera simbólica se sumó a la unión. Max es hotelero, Willi es contador y Capi es programador de sitios web y aplicaciones.

“No es que hubo una propuesta formal o romántica y todo eso. Al año de estar juntos, sí diseñamos unos anillos e hicimos un compromiso sin ponerle demasiado nombre. Pero cuando recibimos una propuesta de mudanza a Luxemburgo fue cuando dijimos, bueno, estaría bueno hacer y formalizar justamente el casorio con todo el simbolismo y cargado un montón de cosas que queríamos hacer”, reveló Max a La Nación.

“Dijimos, ok: ¿Qué podemos hacer? Algo para tener como un amparo. Porque, a ver, hoy en día el matrimonio, además de lo simbólico y todo, tiene una parte de amparo legal”, contó Max.

“Acá en Uruguay la legislación no existe y, con el poco tiempo que teníamos, no daba para encarar algo un poco más fuerte, así que decidimos ir por un casamiento simbólico que tuviera todo lo que tiene cualquier casorio: las intenciones, juntar a toda la familia, a los amigos. Nada más hacer un lindo momento”, explicó Adoue.

Sus familias lo aceptan y se llevan bien: “Fuimos muy afortunados”

Respecto a cómo se llevan sus familias, dijeron que “muy bien”.

“En el casamiento fue relindo verlos juntos, se llevaban súper bien. Esto es algo que, la verdad, fuimos muy afortunados. Cuando yo llegué a su familia, tuve los brazos abiertos, fluyó todo, fue relindo. Verlos ahí a todos juntos, creo que fue lo primero que pensamos cuando dijimos casamiento”, expresó Capi.

Sobre la repercusión en los medios, dijeron que la buscaban. “Queríamos que el tema tuviera cierta visibilidad, sabiendo que no íbamos a poder casarnos legalmente o intentar hacer muchas más cosas, porque en cuanto a tiempos estábamos corriendo. Me sorprende muchísimo que cada día, desde que hicimos la boda, más medios estén levantando las notas, habiendo cada vez más repercusión. Claramente, hay un motivo por el cual esto es llamativo”, expresó Max.

Si bien mucha gente no lo entiende, dicen, no han recibido mala onda. “Me pasó que me dijeran que no tenían idea de que (el poliamor) fuera algo posible. Es como que les das una nueva variante y los dejas pensando. Siempre en todos los ámbitos fue una repercusión buena. O sea, no es que todo el mundo ahora empezará a hacer triejas o poliamor. Es como que decís: ‘Mira, hay otra forma de relacionarse, así que se puede. Ha ido bien y todo’”, aseguró Max.

El hombre asegura que en su trabajo muchos se atrevieron a exponer sus relaciones poliamorosas tras conocer el vínculo de ellos.

“Quién te dice que en un futuro exista la posibilidad de una unión legal que nos haga estar en igualdad de condiciones, amparados. Esa es nuestra intención y eso hoy no lo tenemos”, añadió.