La actriz y cantante Camila Sodi sufrió un accidente mientras esquiaba Estados Unidos, lo que le provocó una conmoción cerebral y distensión muscular en el cuello.

La intérprete de 37 años, protagonista de la serie Luis Miguel y telenovelas como Rubí y Falsa identidad, se encontraba pasando unos días de vacaciones en un reconocido centro de esquí en Apen, Colorado.

De acuerdo al medio PeopleEnEspañol, Camila Sodi, que teambién es la exesposa del actor mexicano Diego Luna, tendrá que usar un collarín mientras se recupera.

Según el medio, la figura mencionó en Instagram: “No es por presumir, pero esquío bien y aun así, este es un deporte de alto riesgo y me caí fuerte”. Agregó además: “Estoy bien. Gracias a mis amigos que insistieron en que me hiciera una revisión y me mostraron amor y cariño”.

Respecto a su afición por la nieve, Sodi tiene varias fotos en sus redes sociales donde sale esquiando o solo disfrutando, mayoritariamente en Aspen.

Cabe destacar que, según MedlinePlus, una conmoción cerebral es una lesión causada por un golpe en la cabeza y que usualmente, los efectos son temporales y sus síntomas pueden incluir dolor de cabeza y problemas de equilibrio, coordinación y memoria.