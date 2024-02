"Debería estar encargándose de otras cosas": María Becerra deslizó crítica a labor de Javier Milei

La artista se refirió al presidente de Argentina durante la conferencia de prensa previa a su presentación en el Festival de Viña del Mar.

María Becerra brindó esta tarde una conferencia de prensa previo a su presentación en el Festival de Viña, la que está agendada para el cierre de la última noche del evento latinoamericano (viernes).

En aquel contexto, la cantante argentina fue consultada sobre su posición frente a Javier Milei y su decisión de reducir gastos para el área cultural del país. “Hay un montón de otros artistas, no sólo cantantes, sino también actores y actrices que están ahí empezando; son emergentes y se necesita esa ayuda“, opinó la intérprete de Automático.

“Hay un montón de personas haciendo obras de teatro, de personas que necesitan ir a grabar a un estudio, financiar sus cosas que sin esta ayuda (…) que se les está quitando, va a ser muy difícil“, continuó la artista urbana.

María Becerra por Milei

“Incluso con esta ayuda, la gente termina apoyando de su bolsillo, porque siempre está eso de que laburas haciendo obras de teatro y tienes tu otro laburo (trabajo), que ese es el laburo fijo, y ahí vas aportando de tu propio bolsillo para tus proyectos”, explicó Becerra.

“Yo creo que Argentina es un país tan rico culturalmente; somos reconocidos mundialmente por nuestras obras de teatro, por nuestras películas, por nuestros artistas en general, entonces, de repente desfinanciar eso me parece tristísimo“, sostuvo la voz de El amor de mi vida.

La artista sacó a colación, incluso, el reciente conflicto entre el mandatario y Lali Espósito. “Apoyo y comparto lo que hace Lali, yo la amo mucho a ella, la conozco, es una gran persona”, comenzó señalando María.

Después, la intérprete criticó a Milei por su excesivo uso de las redes sociales, las que, en sus palabras, sirven de plataforma para confundir a la gente por la presencia de fake news.

“Tiene que haber más seriedad en el cargo que está ocupando, yo lo digo con todo respeto, obviamente, es el presidente electo y me dirijo a él con respeto, pero me parece que hay cosas mucho más importantes que hacer, más por la situación que está pasando el país”, manifestó Becerra.

“Me parece que debería estar encargándose de otras cosas y bueno, a ella la amo (Lali) (…), obviamente cuando suceden estas cosas, que atacan a una compañera o cosas que me preocupan también me competen, porque es mi país”, cerró la argentina.