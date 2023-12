Billie Eilish ha hecho noticia últimamente por revelar que se siente atraída tanto por hombres como mujeres. En tal contexto, la joven artista arremetió contra Variety; medio que en una reciente alfombra roja sólo le hizo preguntas sobre su orientación sexual.

“Gracias Variety por mi premio y también por ‘sacarme’ (del clóset) en una alfombra roja a las 11 am en vez de hablar de cualquier otra cosa que importara“, partió señalando Eilish en una publicación en su perfil de Instagram.

“Me gustan los hombres y las mujeres, déjenme en paz sobre ello por favor, literalmente a quién le importa. Escuchen What Was I Made Of“, cerró la cantante en el posteo.

Billie había revelado al mismo medio anteriormente que pese a ser heterosexual, le atraen las mujeres y, a la vez, se siente intimada por ellas.

En dicha conversación, la intérprete de My Boy expresó que nunca había sentido que pudiera relacionarse muy bien con las chicas, pero que, al mismo tiempo, se sentía físicamente atraída por ellas. “También me intimidan, su belleza y su presencia”, agregó Eilish.

El enojo de la cantante, tal como se evidenció, fue acompañado de la recomendación de escuchar What Was I Made Of; tema que la artista compuso para Barbie. En aquella canción, Billie se replanteó su propia femineidad.

Respecto a su orientación sexual, la norteamericana también ha sido bastante sincera, o al menos así lo ha dejado claro al expresar que pensaba que todo el mundo ya había notado su interés por ambos sexos pues “era obvio”.

Billie Eilish opens up about coming out in her Variety cover story: "I didn't realize people didn't know!" | Variety Hitmakers presented by @sonyelectronics https://t.co/xxmgD0zs3Y pic.twitter.com/uDDbCk6tgp

— Variety (@Variety) December 2, 2023