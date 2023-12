El mes pasado, en diálogo con la revista Variety (donde fue portada en la edición de noviembre), Billie Eilish habló de su orientación sexual y aseguró sentirse atraída hacia las mujeres.

Durante su participación en la edición “Power of Women” de la afamada revista estadounidense, la cantautora de 21 años habló de las mujeres que han influido su vida, y cómo con el tiempo han cambiado sus sentimientos hacia ellas.

“Nunca sentí que pudiera relacionarme muy bien con las chicas. Las amo mucho. Las amo como personas. Me atraen como personas. Me atraen de verdad”, dijo entonces.

“Tengo conexiones profundas con las mujeres de mi vida, las amigas de mi vida, la familia de mi vida… Me siento físicamente atraída por ellas. Pero también me intimidan mucho ellas, su belleza y su presencia”, agregó.

Días atrás, en el marco de una alfombra organizada por la misma revista, la artista profundizó en sus dichos y aseguró sentirse sorprendida por el revuelo de estos.

“Pensé: ¿No era obvio? No me di cuenta de que la gente no lo sabía. Realmente no creo eso. Me pregunto: ¿Por qué no podemos simplemente existir? He estado haciendo esto durante mucho tiempo y simplemente no hablé de ello”, dijo.

Tras la entrevista, sin embargo, Eilish aclaró que las cosas no han cambiado demasiado: “Todavía les tengo miedo, ¡Pero creo que son bonitas!”.

“Vi el artículo y pensé: ‘Oh, supongo que salí del armario hoy’. Está bien, genial. Es emocionante para mí porque supongo que la gente no lo sabía, pero es genial que lo sepan… Estoy a favor de las chicas”, comentó.