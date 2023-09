Como todos los años, la revista People, una de las más reconocidas en el mundo de la moda y los espectáculos, lanzó su listado de quiénes se estarían peleando el título del hombre vivo más sexy este año. En la lista figura el actor chileno-estadounidense, Pedro Pascal.

De acuerdo con People en su versión online, los editores de la revista ya iniciaron el proceso de análisis entre los artistas masculinos del momento para decidir quién se llevaría el título, que se viene otorgando desde los 80’s y que en inglés se conoce como “Sexiest Man Alive”. El elegido del 2023, será anunciado el próximo 8 de noviembre.

Pero el actor chileno, que tuvo su boom mundial este año, tiene una difícil competencia. Y es que entre quienes se pelean este reconocimiento figuran personalidades como Harry Styles, Keanu Reeves, Ryan Gosling, entre otros.

Recordemos que en su versión pasada, el hombre más sexy del mundo fue Chris Evans, conocido por su papel como Capitán América. “Se siente como una forma extraña de alardear humildemente”, dijo el actor en ese entonces.

Si Pedro Pascal se queda este título, sería el primer chileno en obtenerlo y aquello además implicaría una portada en la emblemática edición física de People y una entrevista exclusiva.

Cabe señalar que Pedro Pascal lleva décadas escalando en Hollywood, pero su verdadero salto a la fama ocurrió finalmente este año, después del estreno de la serie The Last Of Us, de HBO, cuando se hizo mundialmente conocido por su papel de Joel Miller, del mítico videojuego homónimo.

Asimismo, también es destacado por su protagónico en The Madalorian, de Disney y series no tan recientes como Narcos (Netflix), donde interpretó al agente Javier Peña, o Game of Thrones (HBO) donde hizo al príncipe Oberyn Martell.