Desde 2008 que la fanaticada de Rebelde esperaba con mucha ansiedad un posible reencuentro. Sin embargo, luego de 15 años de ausencia, la banda mexicana cumplió el sueño de muchos tras el inicio de su tour mundial que tiene su primera escala en Estados Unidos.

Por lo mismo, Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez han causado furor por un reencuentro que se encontraba en compás de espera.

Si bien, son cinco de los seis integrantes de RBD, que comenzaron el tour en El Paso, Texas, este hito es el inicio de una gira que vendió 1,5 millones de boletos en apenas un día para sus primeros conciertos.

Por esta razón, los intérpretes de Sálvame e Inalcanzable, viajarán por 26 ciudades, todas estas en el marco de “Soy Rebelde Tour”.

A su vez, los aztecas arribarán a Latinoamérica este 3 de noviembre con un show en Medellín, en Colombia.

El grupo también se presentará en estadios de Dallas, Houston, Chicago y Los Ángeles, así como en recintos icónicos tales como el Madison Square Garden de Nueva York, el Grand Garden Arena de Las Vegas.

En México lo harán en el emblemático Foro Sol de Ciudad de México, mientras que en Brasil en el Allianz Parque de São Paulo y el Estádio Nilton Santos Engenhão de Río de Janeiro.

Lamentablemente, los integrantes no se presentarán en territorio nacional. Además, en la gira no estará Alfonso Herrera, quien interpretó a Miguel Durango en la serie. “Estoy muy feliz con los proyectos que tengo en este momento y donde tengo la energía en este momento. Sé que ese proyecto (la gira de RBD) será un éxito rotundo y no tengo otra cosa más que buenos deseos para ellos…”, sostuvo a El País.