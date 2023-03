Una tensa situación se vivió en las afueras de la casa de la cantante estadounidense Rihanna, que debió involucrar a la policía ante la presencia de un intruso que tenía intensiones de ingresar a su vivienda para hacerle una curiosa propuesta.

Según detalló el medio TMZ, fuentes policiales informaron que el sujeto había viajado desde el estado de Carolina del Sur hasta Beverly Hills en California, para llegar al domicilio de la intérprete de Love on the brain.

El relato afirma que el intruso llegó hasta la casa, donde fue interceptado por el equipo de seguridad de Rihanna. Posteriormente, la policía llegó al lugar de los hechos para retirarlo.

Si bien el medio no reveló la identidad del hombre, aseguraron que había argumentado estar allí nada más que para pedirle matrimonio a la cantante. “Cuando llegaron los oficiales, esposaron al hombre, lo subieron a un automóvil y conversaron seriamente sobre sus intenciones”, señalan.

A pesar del momento de tensión a las afueras de la casa de Rihanna, la policía local mencionó que el sujeto no alcanzó a romper ninguna ley, por lo que tras conocer sus intensiones se le pidió que se fuera y no regresara.

Esta no sería la primera vez que un acosador se acerca a la artista. De hecho, en 2018, otro hombre fue arrestado dentro de su casa, donde incluso permaneció por un día antes que lo descubrieran. Suerte que en ese momento, Rihanna no estaba en el domicilio.

Cabe recordar que “Riri” ya tiene una pareja, lugar que ocupa el rapero ASAP Rocky, con quien oficializó su relación en 2021. Además, ya tienen un hijo y esperan otro que está en camino.

