Lisa Loring, conocida por interpretar a la Merlina original en la sitcom Los Locos Addams, falleció producto de un ataque al corazón a los 64 años. La noticia fue confirmada por su hija Vanessa Foumberg a la revista Variety.

De acuerdo a Foumberg, Loring “se fue en paz con sus dos hijas tomadas de la mano”.

Una amiga cercana de la actriz, Laurie Jacobson, también informó su muerte en Facebook. “Hace 4 días sufrió un derrame cerebral masivo provocado por el tabaquismo y la presión arterial alta”, reveló.

“Ella quedó incrustada en la cultura pop y en nuestros corazones, siempre como Merlina Addams”, añadió.

Asimismo, describió a Loting como una “hermosa, amable y amorosa madre. El legado de Lisa en el mundo del entretenimiento es enorme. Y el legado para su familia y amigos: una gran cantidad de humor, afecto y amor permanecerán en nuestra memoria durante mucho tiempo”.

Quien también reaccionó a la partida de la intérprete fue Butch Patrick, quien también fue una estrella infantil al ser Eddie Munster en la ficción The Munsters.

“Lamento mucho escuchar de la muerte de mi querida amiga, Lisa Loring. Éramos muy cercanos y trabajamos juntos seguido. Sé que estaba muy débil. Estuvimos juntos solo hace unas pocas semanas”, lamentó en Facebook.

A los 6 años, Loring realizó uno de sus papeles más populares: Merlina Addams, una niña dulce pero sombría que vivía con su particular familia y su mayordomo.

El gótico estilo, que destacó por sus trenzas y vestido negro, continúa siendo tendencia en la actualidad, luego de que Netflix lanzara una serie enfocada en dicho personaje interpretado por Jenna Ortega.

La misma Ortega trajo de vuelta algunas escenas de Loring a redes sociales, en especial luego de su viral baile en la serie, donde realizó algunos pasos que hizo la pequeña Merlina en la serie original.

Además de Los Locos Addams, Loring estuvo en la sitcom The Pruitts of Southampton. También tuvo apariciones en otras series como The Girl From UNCLE, Fantasy Island y Barnaby Jones. En la década de los 80, fue Cricket Montgomery en As the World Turns.