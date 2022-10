A los 67 años falleció el legendario actor y comediante estadounidense Leslie Jordan, reconocido por sus personajes en series como “Lois & Clark: The New Adventures of Superman”, “Star Trek: Voyager”, “Boston Public”, “Ugly Betty”, “Will & Grace” y “American Horror Story”, entre otras.

De acuerdo a fuentes policiales citadas por el portal TMZ, el deceso se produjo este lunes por la mañana luego que el intérprete estrellase su automóvil BMW mientras recorría las calles de Hollywood (Los Angeles, EE.UU).

Allí, al volante y de acuerdo a los primeros trascendidos del hecho, Jordan habría sufrido una emergencia médica que le hizo perder el control del auto y chocar ipso facto contra el costado de un edificio.

La causa específica del fallecimiento, hasta el momento, se mantiene bajo reserva, al mismo tiempo en que el hecho causa conmoción en Estados Unidos y el mundo. En redes sociales, por ejemplo, su nombre se convirtió en uno de los conceptos más replicados en Twitter.

Leslie Jordan: sus últimos días en Instagram

Además de su destacada carrera actoral en shows como “Will & Grace”, “Hearts Afire”, “The Cool Kids”, “Call me Kat” y “American Horror Story”, en los últimos años Jordan también ganó fama como un ícono de las redes sociales.

En plena pandemia, el estadounidense incrementó sus seguidores en Instagram desde 80.000 a 5.8 millones, todo esto gracias a los hilarantes videos de su vida diaria. “(El secreto es ser) un jubilado tonto, divertido, tonto y despreocupado”, explicó sobre su éxito en redes.