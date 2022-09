Los últimos días de Anthony Bourdain, quien se quitó la vida en 2018, centran buena parte de una nueva biografía no autorizada, que ya antes de su publicación ha generado una fuerte polémica y enfadado a familiares y amigos del chef estadounidense.

“Down and Out in Paradise”, que sale a la venta el próximo 11 de octubre, dibuja un oscuro retrato de la parte final de la vida del cocinero, escritor y estrella televisiva, quien en junio de 2018 se ahorcó en la habitación de un hotel francés en el que se hospedaba mientras preparaba un episodio de su popular programa “Parts Unknown”.

Extractos del libro adelantados en los últimos días por medios estadounidenses describen a un Bourdain solo, que tomaba esteroides y bebía hasta perder el conocimiento, que frecuentaba a prostitutas y que vivía inmerso en una compleja relación con la actriz italiana Asia Argento.

La biografía recoge mensajes de texto enviados por Bourdain a Argento, incluido un tenso intercambio que mantuvieron la noche previa a su muerte, en el que ella le dice que ya no puede continuar con él por lo posesivo que se había vuelto, según recoge la revista People.

También las últimas palabras que la pareja intercambió y que el autor, Charles Leerhsen, utiliza para abrir el libro.

“Estoy bien. No soy rencoroso. No estoy celoso de que hayas estado con otro hombre. No te poseo. Eres libre. Como dije. Como prometí. Como realmente quise decir “, le escribió a Argento. “Pero fuiste descuidada. Fuiste imprudente con mi corazón. Mi vida”, agregó.

“Habría sido tan fácil haberme ayudado aquí. Necesitaba tan poco. Pero “jódete” es tu respuesta”, indicó posteriormente el chef, ante lo cual la actriz, quien lo acusó de una “posesividad idiota”, le pidió que “llamara al maldito médico”. “Yo soy la víctima aquí”, lanzó Argento.

El siguiente pasaje, publicado esta semana en The New York Times, se podría traducir así:

“Bourdain: ¿Hay algo que pueda hacer?

Argento: Deja de romperme las pelotas.

Bourdain: OK”

Leerhsen obtuvo los materiales más polémicos del libro de archivos y mensajes recuperados del teléfono y del computador de Bourdain, que están en manos de su herencia y que controla su esposa, Ottavia Busia-Bourdain, de quien se había separado pero que hasta su muerte siguió siendo su confidente.

El autor dijo al Times que obtuvo esos materiales de una fuente confidencial, pero que los herederos de Bourdain no han presentado objeciones.

Quien sí lo ha hecho es el hermano del chef, Christopher Bourdain, quien en agosto escribió a la editorial Simon & Schuster denunciando que el libro es difamatorio y está lleno de falsedades y pidiendo que su publicación se frenara hasta que se corrigieran numerosos errores.

“Cada cosa que (Leerhsen) escribe sobre relaciones e interacciones en nuestra familia como niños y adultos se la inventó o la entendió completamente mal”, explicó a The New York Times.

Además, muchas de las personas más cercanas a Bourdain y gente que había trabajado con él rechazaron ser entrevistadas para el libro, según el autor porque así se lo pidió la que durante muchos años fue la agente del cocinero y presentador, Kim Witherspoon.

Leerhsen sí intercambió algunos correos electrónicos con Argento, pero la actriz aseguró al Times que no ha leído el libro y que dijo claramente al escritor que “no podía publicar nada de lo que le dijo”.

Según Leerhsen, su meta era escribir una biografía alejada de la versión “oficial” y que explicara “por qué el tipo con el mejor trabajo del mundo se quitó la vida”.

Bourdain, que murió a los 61 años, saltó a la fama con su libro “Kitchen Confidential” (2000) y ganó una gran popularidad en los años posteriores gracias a sus programas de televisión para The Travel Channel, Food Network y CNN, en los que principalmente se dedicaba a viajar por el mundo descubriendo la gastronomía y cultura de distintos países.