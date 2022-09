¿Se ha preguntado alguna vez qué aspecto tendrían muchos de las celebridades fallecidas si estuvieran vivos? El fotógrafo y abogado turco Alper Yesiltas, residente en Estambul, ha intentado responder a esa pregunta utilizando la tecnología de inteligencia artificial (IA) para crear retratos de celebridades como John Lennon, Freddy Mercury, Janis Joplin, Heath Ledger, la princesa Diana, Jimi Hendrix y Michael Jackson.

Yesiltas ha expuesto su trabajo en una serie titulada As If Nothing Happened (“Como si no hubiera pasado nada”), y en una reciente entrevista con My Modern Met ha explicado por qué decidió orientar su trabajo hacia el envejecimiento con IA y explicó lo potentes que pueden ser las actuales herramientas artísticas con esta tecnología, en las que “cualquier cosa imaginable puede mostrarse real”.

Devolver a celebridades a la vida con Inteligencia Artificial

“Cuando empecé a juguetear con la tecnología vi lo que podía hacer y pensé en lo que me haría más feliz: Quería volver a ver frente a mí a algunas de las personas que echaba de menos”, dijo Yesiltas al blog de arte.

La parte más difícil de este proceso creativo, según el fotógrafo, es hacer que las imágenes le parezcan “reales”, dijo Yesiltas a boredpanda. “Me gusta más el momento en que pienso que la imagen que tengo delante parece tan real como si la hubiera tomado un fotógrafo”, dice Yesiltas.

Mientras que las representaciones artísticas de celebridades envejecidas han sido tendencia en el pasado, las representaciones mejoradas por Yesiltas tienen una sensación mucho más orgánica incluso que las contrapartes de su trabajo de hace unos años.

En cuanto a los recursos tecnológicos que el fotógrafo turco utilizó para conseguir la textura extraordinariamente real de las imágenes, Yesiltas hizo uso de herramientas de IA como Remini, y software de edición manual como Lightroom y VSCO, según reportaron medios.

En el futuro, Yesiltas quiere envejecer más estrellas de forma fotorrealista y realizar más series de imágenes con soporte de IA. Una idea sería una colección de fotos con motivos de cómo sería la vida en el año 2050.