En medio de los actos que se realizaron tras la muerte de la reina Isabel II, el Major Johnny Thompson, uno de los caballerizos con mayor rango de la Corona comenzó a llamar la atención en redes sociales.

Se trata de un comandante que es uno de los miembros del cuerpo de apoyo para el rey Carlos III, lo que se refleja en que acompañó al nuevo monarca en muchas de las actividades que realizó desde que asumió el trono.

Aunque se mantiene en segundo plano en cada acto en que participa, esto no implica que los usuarios de redes sociales e incluso, los asistentes al palacio de Buckingham no se fijaran en él.

El caballerizo llamó la atención de usuarios, quienes llevaron a sus redes sociales videos que se hicieron rápidamente virales, destacando principalmente su atractivo físico, el que se puede apreciar tanto en su uniforme de servicio, como cuando sencillamente camina por la calle.

Pero ¿quién es el Major Johnny Thompson y por qué está junto a Carlos III? lo puedes descubrir a continuación:

#KingCharles with the very handsome #MajorJohnny #majorjohnnythompson Loyal Equerry to The Queen and now to King Charles pic.twitter.com/VYpXCbCDal

El pasado 8 de septiembre la reina Isabel II falleció a los 96 años mientras estaba en su residencia, el Castillo de Balmoral, lugar donde solía pasar los veranos junto a su familia.

Una vez que la monarca falleció, su hijo el Príncipe de Gales pasó automáticamente a ser el rey Carlos III, tomando su posición en la Corona y accediendo a todos los servicios necesarios para poder llevar a cabo su labor.

En medio de este cambio en la vida de Carlos III, el Major Johhny Thompson llegó a acompañarlo en la mayoría de sus actos públicos, sin descanso.

Por ejemplo, estuvo en el momento en que Liz Truss, la nueva Primer Ministra de Reino Unido, fue a presentarse ante el nuevo monarca. Thompson fue el encargado de recibir a la líder del partido conservador y escoltarla hasta su encuentro con el Rey.

También estuvo junto al monarca cuando éste firmó su proclamación como Rey. Fue precisamente el Major Johny quien le alcanza el tintero y quien mueve los elementos de la mesa en medio de un cuestionado gesto por parte de Carlos III mientras firmaba los documentos.

Sin embargo, no solo acompañó a Carlos III, sino que también estuvo con la reina Isabel II. Por ejemplo, fue él quien realizó la inspección de la guardia en el Castillo de Balmoral en 2018.

De acuerdo con 20 Minutos, también se le pudo ver en el servicio de Acción de Gracias que se realizó en junio pasado, en medio de las celebraciones por el Jubileo de Platino de Isabel II.

La pregunta que todos se hacen es quién es Johnatan Thompson. Se trata de un militar que forma parte del 5º Batallón del Regimiento Real de Escocia y que desde que Carlos asumió la corona es su guardaespaldas y caballerizo real, rescató The Sun.

El Major de 39 años, que ayudará al rey en sus deberes oficiales, previamente fue el guardaespaldas de mayor rango que tuvo la Reina Isabel II.

De acuerdo a lo que informó The New York Post, Thompson trabajó con Carlos desde 2020 y es “responsable de la planificación y ejecución de los programas diarios del Rey”.

Este papel en la Familia Real implica que tenga que estar en eventos públicos que realice el monarca, por lo que mantendrá una estrecha relación con Carlos III, a quien acompañará en todas sus residencias reales.

Para acceder a este cargo, Thompson debió estar entre los oficiales superiores del Ejército Británico y ser elegido directamente por miembros activos de la Familia Real.

Aunque es parte de un regimiento escocés y usa con naturalidad su uniforme, el Major Johnmy Thompson es originario de Morpeth, Northumberland, una zona de Inglaterra que limita con Escocia.

Se unió a la milicia en 2006, cuatro años antes de contraer matrimonio con Caroline, una gerente de Marketing con quien tiene un hijo de 4 años y dos perros labradores negros llamados Odin y Piper.

“I saw ‘Major eye candy"” o “Vi al Major caramelo visual” cita el video que hasta el momento tiene casi medio millón de reproducciones en TikTok, donde se puede ver al Major Johnmy Thompson llegando al palacio de Buckingham.

El video que suma más de 3 mil comentarios, muestra al comandante acercarse a la reja del palacio vistiendo un traje de sastre y no el usual uniforme que lleva cuando acompaña Carlos III.

Carga tres bolsos mientras se cubre con un paraguas y pasa a través de las personas que estaban en las afueras de Buckingham, cruzando rápidamente las rejas de seguridad.

Este fue el video que revolucionó las redes sociales sumando una serie de TikToks recopilatorios del uniformado en sus actividades oficiales.

Comentarios en Twitter como “Acaba de destronar a mi otro guardaespaldas favorito (el de la peli)

Chicas!!!! #MajorJohnny quesesoooo” o “Lo más interesante de la Corona británica es Jonathan Thompson, el guardaespaldas del rey. SÍ, LO DIGO. #MajorJohnny” se multiplican en todas las redes sociales.

Principalmente, son mujeres las que, en medio de los actos por el funeral de la monarca, han ido a las redes a dejar imágenes del comandante que, se espera, acompañe constantemente a Carlos III en sus funciones como el nuevo monarca de Reino Unido.

Aquí te dejamos una serie de imágenes que circulan en RRSS para que puedas conocer al Major Johnmy Thompson, el nuevo caballerizo de Carlos III.

Early bedtime for me to get up at 3 a.m. for live coverage. Methinks our hero will also have an early wake-up call. #majorjohnnythompson #MajorJohnny pic.twitter.com/gWP3BBwQQU

— MajorJT (@MajorJTfans) September 18, 2022