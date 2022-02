Este domingo se llevó a cabo la edición 56° del Super Bowl en el estadio de Inglewood en California. Al evento deportivo asistieron una gran cantidad de cantantes, actores e influencers, pero la realeza también estuvo presente.

El nieto de la reina Isabel II, Harry, acudió al partido entre los Bengals de Cincinnati y los Rams de California acompañado de su prima, Eugenie de York -hija de su tío Andrew-.

Aunque el Duque de Sussex es un fan del deporte, esta fue su primera vez acudiendo al Super Bowl, por lo que llamó la atención que no asistiera en compañía de la también actriz.

El ex príncipe fue visto en las gradas del estadio SoFi de California, usando una polera blanca, jeans y una sobrecamisa negra, además de una mascarilla del mismo color a pesar de que no son exigidas en dicho estado.

Fue la propia liga de fútbol americano la que publicó la fotografía donde se puede ver al Duque en compañía de su prima.

Prince Harry and Princess Eugenie in the house at #SBLVI pic.twitter.com/uKyIdqIFmE

— NFL UK (@NFLUK) February 14, 2022