Una sincera reacción del príncipe William de Inglaterra salió a la luz este jueves en un video, luego que su esposa Kate Middleton tomara en brazos a un bebé. “No le des más ideas”, bromeó el nieto de la reina Isabel II.

El momento fue captado, según reportó la revista Harper’s Bazaar, mientras los duques de Cambridge visitaban el Clitheroe Community Hospital ubicado en Lancashire (noroeste del país).

Esto, con el objetivo de compartir con los trabajadores de la salud y conversar sobre los desafíos en medio de la pandemia de covid-19.

Fue en ese contexto que la pareja se reunió con la recepcionista Trudie Barrie y tomó en brazos a su pequeña bebé, Anastasia, para posar ante las cámaras, causando la reacción de William.

“¡No le des más ideas a mi esposa!”, bromeó en imágenes que se han vuelto virales en redes sociales. “No la lleves contigo”, dijo luego causando risas, mientras Kate devolvía a la pequeña a sus padres.

„Don’t give my wife any more ideas!“

„Don’t take her with you.“

