Snoop Dogg ha utilizado sus redes sociales para despedir a su madre, Beverly Tate, quien falleció el domingo a los 70 años.

“Gracias a Dios por darme a un ángel como madre”, escribió el famoso artista junto a una imagen de la mujer.

“Mamá, gracias por tenerme”, es otro de los mensajes que compartió en una publicación en la que además aparece una imagen de ambos.

“Hasta que nos volvamos a ver”, indicó en otro post en su cuenta de Instagram.

Por el momento se desconoce el motivo de la muerte de Beverly. No obstante, en julio pasado el rapero había dado a conocer que su madre había sido internada en un hospital por problemas de salud.

Luego que el músico subiera las publicaciones, diversos artistas comenzaron a reaccionar con palabras de apoyo.

B-Real, Xzibit, Busta Rhymes y Wiz Khalifa son algunos de los cantantes que le han dejado un mensaje de aliento al intérprete de temas como Drop It Like It’s Hot y Gin And Juice.

Cabe destacar que Snoop Dogg será una de las estrellas que animarán el show de medio tiempo del Super Bowl.

El evento se llevará a cabo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, el domingo 13 de febrero de 2022.

Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar y Mary J. Blige completan la parrilla del espectáculo que año a año concita la atención mundial.